Посол Украины рассказал, когда Европа наконец-то осознает масштаб угрозы от РФ

Он подчеркивает, что европейцам необходимо максимально ускорить укрепление собственной обороны.

Окончательное осознание масштаба угрозы в Европе, вероятно, наступит только тогда, когда она станет не теоретической, а практической - в виде прямого силового противостояния. Об этом в интервью для OBOZ.UA сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах Америки и Франции Олег Шамшур.

"Один из ключевых факторов российской политики - максимально ослабить НАТО, обострить противоречия как между США и Европой, так и внутри самой Европы. И сейчас американский лидер, по сути, реализует то, на что в Кремле даже не рассчитывали в самых оптимистичных сценариях", - сказал посол.

Шамшур подчеркнул, что это развязывает руки президенту России Владимиру Путину, который ожидает, что поддержка Украины со стороны США будет уменьшаться. Более того - что и Европа будет вынуждена сосредоточиться на собственных проблемах и конфликтах с США.

"Соответственно, поставки оружия также могут сократиться. Кроме того, Путин может рассчитывать, что европейцы станут осторожнее, менее готовыми к эскалации и более склонными к компромиссам с Россией", - считает дипломат.

По его мнению, в этой ситуации российский диктатор видит окно возможностей. Это может подтолкнуть его к повышению ставок - вплоть до провокаций или даже более масштабных агрессивных действий против европейских стран.

В то же время за этим внимательно наблюдает Китай - прежде всего в контексте Тайваня. Все это создает серьезные риски и для Украины, и для европейских партнеров. Шамшур подчеркнул:

"Поэтому европейцам необходимо максимально ускорить укрепление собственной обороны. Речь идет о существенном увеличении расходов - ориентировочно до сотен миллиардов долларов ежегодно, и желательно быстрее, чем планируется".

С чем связаны действия Трампа

Отвечая на вопрос, зачем президент США Дональд Трамп все это делает, ведь США потеряют инициативу в Европе, которую перехватят или будут пытаться это сделать Россия и Китай, эксперт заметил, что это скорее непонимание ситуации.

Посол предположил, что отдельные представители внешнеполитической и безопасности команды Трампа, в частности профессиональные военные, понимают, насколько его позиция ошибочна. Но когда Трамп принимает решение, то все вынуждены действовать соответственно и публично оправдывать его шаги.

"Сам Трамп исходит из убеждения, что он прав: США слишком много инвестировали в Европу и не получили должной отдачи. Поэтому он готов сокращать обязательства и даже фактически лишать Европу американской защиты", - сказал Шамшур.

Он добавил, что вряд ли это делается сознательно для сближения с Россией или реализации каких-то крупных совместных проектов. Это скорее "побочный эффект отсутствия стратегического видения".

Влияние на войну России против Украины

Кроме того, на вопрос о том, что такие шаги США влияют на дальнейшее развитие событий в российско-украинской войне, ведь вывод американских войск из Германии - это сигнал для Кремля, который касается и российской позиции в этой войне, дипломат отметил, что Путин воспринимает это как положительный сигнал. Шамшур сказал:

"Несмотря на заявления Трампа о достаточности ресурсов, уже есть сигналы о возможном сокращении поставок вооружения отдельным европейским странам. И для Путина это важный фактор. Его расчет, который мы наблюдаем еще с 2022 года, заключается в том, что поддержка Украины со стороны США и Европы рано или поздно ослабнет. И это, по его мнению, должно стимулировать продолжение войны".

Он также высказал мнение, что теоретически у Путина есть заинтересованность в дипломатических механизмах, но только на его условиях. В то же время все больше аналитиков приходят к выводу, что единственный реалистичный способ снизить российскую угрозу - это военное поражение России. Ведь любое "перемирие" без изменения ее поведения будет лишь паузой перед новой фазой агрессии.

"И здесь важный момент: окончательное осознание масштаба угрозы в Европе, вероятно, наступит только тогда, когда она станет не теоретической, а практической - в виде прямого силового противостояния", - подчеркнул посол.

Угроза для Германии

Как сообщалось, защита Германии оказалась под угрозой из-за решения Трампа вывести часть войск. Politico отмечает, что план размещения американских ракет дальнего действия, которые должны были стать "щитом" против Москвы, фактически отменен.

Речь идет о том, что лидер США вывел тысячи американских военных из Германии. Под сокращение попали именно те спецподразделения, которые должны были развернуть крылатые ракеты Tomahawk. Эти системы считались ключевым инструментом сдерживания Кремля.

