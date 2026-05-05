6 мая часть Украины накроет почти 30-градусная жара

В среду, 6 мая, погода в Украине будет напоминать летнюю. Самые высокие температуры ожидаются на западе и севере, где воздух прогреется до +26°...+28° и даже +29°. На юге, что необычно, температура будет самой низкой по стране - на уровне +19°...+24°. Существенных осадков не ожидается, а вот солнца будет много. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +29°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +28°.

В Ровно завтра небольшая облачность, ночью +10°, днем +28°.

В Тернополе 6 мая ночью +9°, днем +28°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем будет +27°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +8°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +10°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью +10°, днем +28°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра ночью +10°, днем +27°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+26°.

В Одессе 6 мая - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +21°.

В Херсоне в среду ночью будет +6°, днем +23°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +23°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +24°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +8°...+21°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +24°.

Какой праздник 6 мая, приметы погоды

6 мая - день памяти святого Иова. По приметам, если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай зелени и трав.

