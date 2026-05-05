В некоторых АЗС бензин и дизель подорожали сразу на гривню: сколько стоит топливо 5 мая

Большинство сетей АЗС оставили цены на топливо без изменений.

Во вторник, 5 мая, крупнейшие украинские сети АЗС продают бензин А-95 по средней цене 74,2 грн/л, дизель – 88,8 грн/л, и автогаз – 48,5 грн/л. За сутки цены на большинстве заправок почти не изменились, в то же время сеть UPG повысила стоимость бензина и дизеля сразу на 1 гривню за литр. Об этом свидетельствует ценовой мониторинг крупнейших украинских АЗС, проведенный УНИАН.

Так, бензин марки А-95 на UPG подорожал на 1 гривню – до 73,90 грн/л. На гривню оператор поднял цену и на премиальный 95-й – до 75,90 грн/л.

Самый дешевый 95-й во вторник продает "БРСМ-Нафта". Его стоимость, в среднем, приближается к 70 гривням за литр, а самый дорогой – ОККО и WOG по 76,90 грн/л.

Средние цены на бензин на АЗС:

OKKO – 76,90 грн/литр;

WOG – 76,90 грн/литр;

UPG - 75,90 грн/литр;

UKRNAFTA – 70,90 грн/литр;

KLO – 72,90 – 74,90 грн/литр;

"БРСМ-Нафта" – 69,92–69,99 грн/литр.

Цены на дизельное топливо

Дизельное топливо в сети UPG также подорожало на 1 гривню – до 87,90 гривень за литр. Остальные АЗС оставили цены без изменений.

Самый низкий ценник 5 мая предлагает "БРСМ-Нафта", где дизель продают от 85,99 грн/литр. А самый высокий – в сетях ОККО и WOG – 90,90 грн/литр.

Средние цены на дизельное топливо на АЗС:

OKKO – 90,90 грн/литр;

WOG – 90,90 грн/литр;

UPG – 87,90 грн/литр;

UKRNAFTA – 87,90 грн/литр;

KLO – 88,90 грн/литр;

"БРСМ-Нафта" – 85,99–86,99 грн/литр

Цены на автогаз

Большинство сетей оставили стабильными и цены на автогаз. Дешевле всего газом во вторник можно заправиться в сети "БРСМ-Нафта", где его стоимость начинается от 45,49 гривень за литр, а дороже всего – в ОККО и WOG по 49,90 грн/литр.

Средние цены на автогаз:

OKKO – 49,90 грн/литр;

WOG – 49,90 грн/литр;

UPG - 47,90 грн/литр;

UKRNAFTA - 47,90 грн/литр;

KLO – 48,90 грн/литр;

"БРСМ-Нафта" – 45,49–47,49 грн/л

Как сообщал УНИАН, по итогам апреля цены на дизель на АЗС подорожали более чем на 2 гривни/литр, а на автогаз – на 1,65 грн/литр.

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн не исключает дальнейшего роста стоимости топлива из-за его подорожания в мире и снижения прибыльности сетей.

