В США пригрозили Китаю новыми визовыми ограничениями, – Reuters

Администрация Трампа обвинила Пекин в отказе в полной мере сотрудничать в вопросе депортации китайцев.

Китай замедляет свои усилия по репатриации своих граждан, нелегально находящихся в США. Поэтому Вашингтон готов ужесточить ограничения на поездки в страну, если Пекин не изменит курс. Об этом изданию Reuters сообщил высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Стало известно, что США выдвинули Китаю новые требования всего за несколько дней до поездки Трампа в Пекин. Уже 14-15 мая на встрече с Си Цзиньпином американский президент планирует лично поднять сложный вопрос о возвращении нелегалов на родину

Отмечается, что визит имеет критическое значение для главы США. Он стремится добиться от Пекина уступок в торговле, чтобы укрепить свои позиции перед ноябрьскими выборами. Ведь на данный момент опросы предсказывают Республиканской партии болезненное поражение.

Согласно обнародованным данным, с момента возвращения к власти в прошлом году Трамп неоднократно угрожал тарифами и санкциями странам, отказывающимся принимать депортированных. Это является центральным элементом его предвыборной кампании и жесткой иммиграционной политики.

Как пишут СМИ, Китай на протяжении многих лет сопротивлялся просьбам США принять обратно десятки тысяч своих граждан, незаконно находящихся в Штатах. По имеющейся информации, после вступления Трампа в должность Пекин намекнул на готовность к репатриации "подтвержденных граждан" после проверки, однако заявил, что этот процесс требует времени.

Как утверждает высокопоставленный чиновник США, после принятия около 3000 депортированных в начале 2025 года, за последние шесть месяцев Китай существенно сократил сотрудничество.

"Китай отказывается в полной мере сотрудничать с Соединенными Штатами в вопросе возвращения своих граждан", – заявил чиновник, назвав это нарушением международных обязательств и ответственности Китая перед своим народом.

Он также добавил, что если Китай не усилит сотрудничество в вопросах депортаций, Соединенные Штаты рассмотрят возможность увеличения денежных гарантий, сопровождающих визовые заявления, а также будут отказывать в выдаче большего количества виз и блокировать больше въездов на границе.

"Бездействие китайского правительства поставит под угрозу будущие поездки законопослушных граждан Китая", – подчеркнул чиновник.

Отношения США и Китая

Как сообщал УНИАН, Китай пошел на беспрецедентный шаг, приказав своим компаниям полностью игнорировать санкции США. Страна решила защитить собственный бизнес, несмотря на риск исключения крупных банков из глобальной финансовой системы.

По данным СМИ, Пекин приказал не соблюдать ограничения в отношении частных нефтеперерабатывающих заводов, торгующих иранской нефтью. В частности, речь идет о промышленном гиганте Hengli Petrochemical.

По мнению аналитиков Eurasia Group, этот шаг проверит на прочность систему санкций Вашингтона именно тогда, когда США колеблются в отношении ограничений против России и Ирана.

