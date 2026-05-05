'Я не списан, это вброс': Melovin назвал себя контрактником ВСУ

По словам певца, он служит, но денежное обеспечение не получает.

Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) отреагировал на критику его военной службы и на слухи о "списании" из войска. Как написал артист в соцсети Threads, на данный момент он - контрактник, но денежное обеспечение якобы не получает.

"Я не списан. Это вброс, после которого начался буллинг. Просто я уже не переплюну сложившееся мнение, которое разогнали", - отметил певец.

По его словам, на денежное обеспечение он не посягает, так как у него "обеспеченная жизнь".

"И постоянно помогаю ребятам. Из последнего - купил квартиру военному. Мое полученное образование в Глиера напрямую связано с моей деятельностью. Не ищите врага там, где его нет", - добавил Melovin.

Ранее украинский блогер Богдан Беспалов заявлял, что Melovin "отмазали" от службы в армии, и он подставил всех.

Напомним, на днях Melovin заинтриговал признанием после разрыва с женихом-военным Петром Злотей:

"У меня было очень-очень воодушевляющее свидание. Я желаю вам также их иметь. Если вы хотите быть счастливым человеком, не ограничивайте себя".

