Курорт-призрак: в сети показали, как сейчас выглядит Кирилловка под оккупацией РФ

До начала полномасштабной войны Кирилловка в это время начинала готовиться к туристическому сезону.

Известный украинский курорт Кирилловка на Азовском море в Запорожской области сильно изменился из-за оккупации РФ. За годы войны поселок утратил свое назначение для отдыха. Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на видео в соцсетях.

На кадрах видно, что Кирилловка выглядит безлюдно.

"Сразу заметно, что курорт приходит в упадок. Пляжи, улицы и общественные места пусты. Людей, которые гуляют, отдыхают или просто общаются, можно пересчитать по пальцам одной руки", - отмечают журналисты.

Издание напомнило, что до полномасштабной войны с приходом весны Кирилловка начинала готовиться к туристическому сезону. Однако под оккупацией большинство баз отдыха, пансионатов и отелей не работает. В то же время объекты курорта россияне используют для размещения своей армии.

"Популярность отдыха в Кирилловке была обусловлена ее расположением на двух косах - Федотовой и Пересыпи. До начала полномасштабного российского вторжения здесь работал дельфинарий, сотни баз отдыха, аквапарк и большой парк аттракционов", - добавили в материале.

Ранее в The Telegraph рассказали о реалиях жизни и борьбы под оккупацией РФ. По словам участников движения сопротивления, на таких территориях люди исчезают лишь за то, что лайкают проукраинские посты в соцсетях, а Федеральная служба безопасности России (ФСБ) активно охотится на сторонников Украины и активистов.

"Ценой этого является их собственная жизнь. Все знают: если ты публично проявляешь сопротивление, тебя арестуют, и ты просто исчезнешь. Это не так, как в Европе, где тебя могут арестовать и посадить до суда. Нет, ты просто исчезнешь. Никто не будет знать, где ты", - отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Также сообщалось, что россияне снесли знаменитое сооружение в оккупированном Крыму. Речь идет о полуротонде на набережной Алушты, которую сначала оккупанты обещали отреставрировать.

В то же время в так называемой "администрации" оккупированной Алушты заявили, что памятник 1951 года сносят из-за "аварийного состояния".

