РФ вербует студентов в армию как минимум в 8 университетах оккупированного Донбасса, - СМИ

Убеждая заключить контракт, вербовщики манипулируют якобы безопасными условиями службы.

Министерство обороны России вербует студентов в свои войска беспилотных систем как минимум в восьми университетах и пяти колледжах на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Как установил проект Радио Свобода "Донбасс Реалии", среди учебных заведений - почти все известные "клоны" университетов, работающие под оккупацией с 2014 или 2022 года: так называемые университеты Даля, Туган-Барановского, ДонНТУ, ДонНАСА, Мариупольский технологический и другие.

В частности, журналисты выяснили, что этот процесс - не просто реклама службы по контракту: в него тесно вовлечены администрации учебных заведений, поскольку оформлять документы студентам предлагают прямо в деканатах или специальных "военно-учетных" кабинетах.

Видео дня

В то же время, как отмечается в материале, некоторые заведения, такие как "Донбасский государственный технический университет", анонсируют службу вместе с другими студентами этого же заведения - в университетском отряде.

"Агитируя заключать контракт, вербовщики манипулируют якобы безопасными условиями службы для операторов БпЛА, возможностью уволиться через год, высокими выплатами и "престижностью" этого вида войск РФ", - выяснили журналисты.

Что происходит на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, российские власти хотят привлечь на оккупированные территории Украины почти 114 тысяч россиян до 2045 года. Об этом свидетельствуют "планы развития" Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, разработанные Внешэкономбанком РФ совместно с Единым институтом пространственного планирования.

Россияне разработали 15 генеральных планов и 10 проектов территориального планирования для Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Реализация генеральных планов якобы позволит увеличить численность населения на оккупированных территориях Украины на 67 100 человек, а проектов территориального планирования - еще на 46 700 человек.

Согласно планам, на оккупированных территориях россияне якобы планируют незаконно построить более 13 млн кв. м нового жилья, более 140 детских садов, несколько десятков школ, сотню амбулаторий и поликлиник. Также в планах упоминаются строительство и реконструкция более 3270 км дорог и почти 430 км железнодорожных линий.

Вас также могут заинтересовать новости: