Ситуация хуже прогнозов: впервые за долгое время украинская экономика начала падать

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за первые три месяца 2026 года сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

"По оперативной оценке, реальный ВВП в I квартале 2026 года сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,7% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2025 года – на 0,5%", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что это первое падение экономики с IV квартала 2024 года, когда реальный ВВП в годовом исчислении сократился на 0,1%, то есть нынешний спад является более ощутимым.

Падение экономики в начале года связано прежде всего с ударами России по энергосистеме и логистической инфраструктуре, которые происходили на фоне аномально холодной зимы. Дополнительное влияние, по оценкам НБУ, оказала сдержанная бюджетная политика, связанная с задержками в поступлении международной финансовой поддержки.

В 2025 году фиксировался рост ВВП в каждом квартале. В частности, в IV квартале 2025 года экономика выросла на 2,8%, а по итогам 2025 года рост ВВП составил 1,8%.

В 2026 году в Украине ожидается сдержанный рост экономики, который ускорится в последующие годы. Национальный банк в апреле ухудшил свой прогноз роста ВВП на этот год с 1,8% до 1,3%.

Ранее, в январе 2026 года, регулятор уже ухудшал прогноз роста экономики Украины в 2026 году из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Всемирный банк в апреле также ухудшил свой прогноз по экономике Украины в 2026 году с 2% до 1,2%. Рост ВВП Украины в 2025 году упал до 1,8% по сравнению с 3,2% в 2024 году.

Как отмечается в прогнозе Всемирного банка, основные причины спада – повреждения энергетической и промышленной инфраструктуры, перебои в поставках, дефицит рабочей силы и повышенная экономическая неопределенность.

