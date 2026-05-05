'Пусть платят в белую': нардеп рассказал, как может измениться бронирование от мобилизации

Он выступает за "обнуление" справок об инвалидности.

На сегодняшний день каждая бригада ВСУ недоукомплектована, а принудительная мобилизация не дает эффекта, поэтому нужны нестандартные решения, в частности, по бронированию. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

"Многие мужчины, у которых нет бронирования, конечно, прячутся от сотрудников ТЦК и сами добровольно не идут в ТЦК и не обновляют свои данные. И понятно, что рано или поздно ВСУ, Сухопутные войска будут вынуждены каким-то образом действовать. И количество категорий забронированных мужчин на каждом предприятии будут пересматривать: как процент тех, кого можно забронировать", - добавил он.

По его словам, и в правительстве, и в Минобороны говорят, что нужно пересматривать этот вопрос, ведь количество забронированных мужчин в Украине достаточно высокое. При этом он добавил, что это пока на уровне обсуждения.

Нагорняк отмечает, что сложнее добраться до уклонистов, которые прячутся в подвалах или квартирах, поэтому сотрудникам ТЦК проще прийти на предприятие, где все идентифицированы.

"Но здесь палка о двух концах: и на предприятии нужен этот человек, и для защиты Украины он нужен. И здесь уже нужно как-то определяться", - добавил он.

Нагорняк считает, что нужно по-новому подойти к вопросам, касающимся справок об инвалидности и экономического бронирования:

"По моему личному мнению, мы должны сделать две вещи. Первое - это обнулить абсолютно все без исключения справки об инвалидности. Единственное исключение сделать для людей, которые с 2014 года воевали и получили ранения и инвалидность. Эту категорию людей не трогать. А все остальные категории проверить на профпригодность. Потому что ни для кого не секрет, что 98% этих справок - куплены. Мы должны быть честными сами перед собой".

По его словам, маловероятно, что те, кто купил такие справки, пойдут в ВСУ, а скорее сделают все для того, чтобы снова себе такую справку купить. "Перед этим они отдали 10 тысяч долларов, а здесь отдадут взятку в двадцать тысяч и купят такую же справку. Поэтому оптимальный вариант - предложить им возможность экономического бронирования", - считает нардеп.

Нагорняк говорит о целесообразности открытия спецсчета, на который будут поступать деньги от экономического бронирования, а затем с него брать средства для проведения мотивационной рекрутинговой кампании, чтобы люди, которые приходят самостоятельно на службу, могли сразу получить первые "входные" деньги: 5 тысяч долларов или 10 тысяч. Депутат считает, что те, кто желает получить официальную отсрочку от службы в ВСУ, должны платить за это. Он добавил:

"Но пусть платят "в белую". И спокойно передвигаются по Украине и выезжают за ее пределы. А те, у кого такой возможности нет, но есть желание идти защищать страну, должны иметь хорошую мотивацию от государства".

При этом нардеп признает, что такой подход в обществе может быть воспринят как несправедливый и скажут, что богатые не служат, а бедные должны служить.

"Так оно и есть. Все равно те, у кого есть деньги, они откупились и по Киеву сегодня ездят на дорогих машинах за 100 тысяч долларов и больше. Ходят по ресторанам, занимаются в спортивных залах. И у всех справки. Кого ни остановишь и ни спросишь - у него есть справка об инвалидности: либо его, либо жены, либо родителей. Здесь никакого секрета нет. Мы же все прекрасно видим мужчин на улицах, что они не инвалиды, у них просто куплены такие документы. Надо все это ликвидировать и предложить им "месячник". Как есть "месячник" добровольной сдачи оружия, так же и здесь. Но с разумной и достаточно недешевой опцией оплатить свою отсрочку официально. А за эти деньги пытаться через рекрутинг привлекать людей в ВСУ", - считает Нагорняк.

Бронирование от мобилизации

Как сообщал УНИАН, бронирование - это особая отсрочка от мобилизации, предоставляемая работникам сфер, важных для экономики и обороны страны. Она нужна для того, чтобы сохранить работу стратегически важных предприятий во время войны. Пока действует такая отсрочка, сотрудника не могут призвать на фронт. Однако получить ее бывает непросто, особенно в компаниях, которые могут забронировать только 50% работников.

Юрист рассказал УНИАН, что бронь от мобилизации предоставляется работникам важных и незаменимых для функционирования структур.

