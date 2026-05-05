Украинские дроны поразили 'жирную' цель среди российских НПЗ: какой объем повреждений

Нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области является одним из крупнейших в России.

Украинские дроны ночью 5 мая нанесли удар по трем основным установкам переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши и по топливному резервуару на соседней нефтеперекачивающей станции, которая обеспечивает поставки сырой нефти и нефтепродуктов в балтийский порт Приморск, сообщает Bloomberg со ссылкой на СБУ.

Пострадавший НПЗ, ориентированный на экспорт, принадлежит российской нефтедобывающей компании ПАО "Сургутнефтегаз" и является одним из крупнейших в стране. Мощность завода составляет 400 000 баррелей в сутки. Он ранее неоднократно становился мишенью атак дронов и не работает с конца марта после последнего удара.

Сделанные во вторник спутниковые снимки NASA показывают, что на территории завода в Киришах и в прилегающих районах было обнаружено аномальное нагревание, что свидетельствует о пожарах.

Видео дня

Подтвердил ночную атаку на промышленную зону Кириши и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заявив, что целью был нефтеперерабатывающий завод. В то же время он не уточнил, пострадал ли сам объект.

Украина почти ежедневно наносит удары по российским энергетическим объектам - от ключевых экспортных терминалов на Черном и Балтийском морях до нефтеперерабатывающих заводов и насосных станций. Киев дополнительно усилил атаки накануне запланированного перемирия 9 мая.

Украина пытается ограничить сверхприбыли, которые Кремль получает от глобального роста цен на нефть. По оценкам аналитической компании OilX, в результате интенсивных ударов в апреле российская нефтеперерабатывающая промышленность сократила среднесуточный объем производства до самого низкого уровня с декабря 2009 года.

Больше ударов по российским НПЗ

Как писал УНИАН, восстановление НПЗ в Туапсе может обойтись Кремлю в 5 млрд долларов. В целом серия украинских ударов по энергосистеме врага в конце марта и в начале апреля стоила России около 2,2 миллиарда долларов упущенных доходов.

Киев своими ударами заставляет Москву в большей степени выводить нефть в восточном направлении, в обход санкций украинских дронов - и по более низкой цене, которую предлагает Китай.

Вас также могут заинтересовать новости: