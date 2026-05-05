Руководителей и специалистов рабочих специальностей больше не нанимают на основе резюме: причина

Компании стали чаще прибегать к ручной проверке.

Мир охватила волна "стерильных" резюме. Из-за массового использования нейросетей анкеты кандидатов стали настолько безупречными, что по ним больше невозможно разглядеть реального человека, пишет издание G7.

Ситуация на рынке труда превратилась в замкнутый круг. Компании внедряют автоматизированные системы, которые ищут ключевые слова, а соискатели используют ИИ, чтобы эти слова идеально вписать. Это делает классический процесс подачи заявки фактически бессмысленным, поскольку высокий рейтинг соответствия в программе часто не отражает реальных навыков.

"Резюме как основной инструмент отбора становится все менее надежным в предоставлении достоверной картины реальных способностей кандидатов", – утверждает эксперт по рекрутингу Тамара Тайти.

Опыт многих соискателей показывает, что ИИ действительно помогает быстрее получить приглашение на собеседование, но на самой встрече все рушится.

В компании No Fluff Jobs подчеркивают, что рекрутеры уже научились распознавать "машинные" тексты по специфическим дефисам или слишком правильным предложениям.

"Мы больше не ищем безупречных формулировок, которые может создать любой, а ищем уникальные, реалистичные детали и конкретные профессиональные результаты, которые алгоритм не может предложить кандидату", – объясняют рекрутеры.

Сейчас компании внедряют больше ручной проверки, телефонных интервью и реальных тестовых заданий. Также резко возросла значимость личных рекомендаций от коллег – им доверяют больше, чем любому, даже самому "идеальному" документу.

