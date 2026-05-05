В Крыму оккупанты отменили любые мероприятия к 9 мая

Решение было аргументировано вопросами безопасности.

В оккупированном Крыму в этом году не будут проводить военный парад и другие массовые мероприятия к 9 мая. Об этом сообщил назначенный Россией глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов.

"Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в Республике Крым в этом году не планируется. Также не состоится организованное шествие "Бессмертного полка". Это решение властей продиктовано соображениями безопасности", – написал он.

Парад в Москве

Ранее УНИАН писал, что Россия объявила одностороннее "перемирие" на 8–9 мая, заявив, что ожидает аналогичных действий от Украины. В Минобороны РФ также фактически пригрозили, что в случае каких-либо атак или попыток сорвать праздничные мероприятия могут нанести ответные удары.

Видео дня

В то же время Владимир Зеленский сказал, что украинские беспилотники технически способны долететь до Москвы, в частности во время парада 9 мая. Он подчеркнул, что это не прямая угроза, а скорее сигнал об уязвимости России и необходимости усиления давления на нее.

4 мая глава государства заявил, что Украина вводит режим тишины с полуночи в ночь с 5 на 6 мая. По его словам, это решение принято несмотря на отсутствие каких-либо официальных договоренностей с Россией о прекращении огня. Украина подчеркивает, что будет действовать зеркально – то есть отвечать тем же подходом на любые действия или нарушения со стороны РФ.

Также он подчеркнул, что человеческие жизни важнее любых "праздничных" или символических дат, и призвал Россию перейти от заявлений к реальным шагам для завершения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: