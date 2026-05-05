14-летняя дочь Бейонсе потрясла редким выходом в свет: как она выглядит (фото)

Певица не смогла сдержать эмоции.

14-летняя дочь Бейонсе Блю Айви Картер дебютировала на Met Gala 2026. Как пишет журнал Vogue, ее появление на красной дорожке вместе с мамой и отцом, рэпером Джей-Зи, превратило событие в настоящий семейный модный выход.

Отмечается, что в этом году Бейонсе выступила одной из соорганизаторов Met Gala.

"Блю Айви дебютировала в кремовом платье и жакете в тон, дополнив образ солнцезащитными очками и серебристыми туфлями на каблуках. Она позировала как одна, так и вместе с родителями, уверенно заявив о себе на красной дорожке. Это вполне закономерно для человека, который с детства считается иконой стиля и даже выходил на сцену вместе с матерью в рамках тура Cowboy Carter", - говорится в публикации.

Видео дня

Бейонсе не сдерживала эмоции, когда комментировала выход своей дочери.

"Это кажется нереальным, потому что здесь моя дочь. Она выглядит потрясающе. Невероятно делить это с ней. Она была готова! Она действительно готова", - сказала звездная мама.

Стоит отметить, что, появившись на балу вместе со своими дочками, Николь Кидман и Бейонсе на Met Gala 2026 нарушили правило, запрещающее вход несовершеннолетним.

Напомним, у Бейонсе трое детей: Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter) - дочь, родилась в 2012 году; близнецы Руми Картер (Rumi Carter) и Сэр Картер (Sir Carter) - родились в 2017 году.

Вас также могут заинтересовать новости: