'Месть за Туапсе': эксперт о последствиях массированных атак РФ на объекты 'Нафтогаза'

По словам Геннадия Рябцева, у Украины есть все шансы обойтись без импорта газа в этом году.

Российские атаки на газодобывающую инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины" – это месть врага за результативные удары Сил обороны по российской энергетической инфраструктуре. Однако ее последствия не окажут существенного влияния на отечественную добычу газа. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Самая большая проблема в том, что погибли люди, а все остальное несущественно", – отметил эксперт.

По его словам, из-за последствий вражеских атак добыча газа в Украине временно сократится, но ее можно будет очень быстро восстановить.

Геннадий Рябцев считает, что, атакуя украинскую газодобычу, враг отвечает на атаки по порту и НПЗ в Туапсе, а также по энергетическим объектам в Перми.

"Обратите внимание, на чем был сконцентрирован удар. На том, что может загореться, а потом долго дымиться. Это прямая отсылка к Туапсе и Перми. Я достаточно давно замечаю, что после удачных ударов Украины россияне пытаются продемонстрировать нечто подобное в ответ: то есть найти что-то, что можно поджечь, чтобы был зеркальный ответ. У них это обычно не получается, но картинку для собственных генералов после таких ударов они могут продемонстрировать", – подчеркнул эксперт.

На вопрос, есть ли у власти план Б на случай, если придется покупать дорогой газ в ЕС из-за затягивания войны на Ближнем Востоке и сокращения украинской добычи газа в результате российских атак, Геннадий Рябцев отметил, что Украина имеет все возможности накопить в газохранилищах запланированные правительством более 13 миллиардов кубометров газа за счет собственной добычи.

"Вероятность сценария, который предполагал бы существенное сокращение газодобычи в результате российских ударов, низкая", – подытожил Геннадий Рябцев

В ночь с 4 на 5 мая россияне массированно атаковали объекты группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях. По словам главы госкомпании Сергея Корецкого, в результате атаки есть погибшие среди сотрудников компании и спасателей.

За день до этого Корецкий сообщил, что РФ атаковала пять объектов компании в Сумской и Харьковской областях. В результате атак было повреждено оборудование и возникли пожары.

