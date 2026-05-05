National Geographic выбрал 8 недооцененных городов Европы, которые стоит посетить этим летом

Многие туристы избегают путешествий в Европу в летнее время по ряду причин, и одна из самых попцлярных среди них – огромные толпы. Однако на самом деле на европейском континенте еще есть немало прекрасных, но недооцененных городов, где можно избежать всех негативных последствий чрезмерного туризма.

Влиятельный журнал о путешествиях National Geographic выбрал восемь потрясающих недооцененных городов Европы, которые стоит посетить этим летом.

При этом далеко не всегда речь идет о местах со слабо развитой туристической инфраструктурой где-нибудь на задворках континента – такие города есть и в излюбленых отпускниками Италии или Франции.

"Если отбросить очевидное, то перед нами предстанет совершенно другой набор вариантов городского отдыха. На севере Испании, во внутренних районах Франции и в неспокойной Грузии летние каникулы в городах сопровождаются морскими бассейнами, песчаными пляжами и зелеными зонами для прогулок – и все это без очередей. Добавьте к этому рестораны во внутренних двориках, ночные бары, фестивали и волну новых открытий, и внезапно летний отдых в городе кажется отличной идеей", – отмечают авторы подборки.

8 недооцененных европейских городов, которые стоит посетить летом 2026

  1. Тулуза, Франция.
  2. Тбилими, Грузия.
  3. Корк, Ирландия.
  4. Бильбао, Испания.
  5. Понта-Делгада, Португалия.
  6. Гданьск, Польша.
  7. Триест, Италия.
  8. Любляна, Словения.

