National Geographic выбрал 8 недооцененных городов Европы, которые стоит посетить этим летом

Многие туристы избегают путешествий в Европу в летнее время по ряду причин, и одна из самых попцлярных среди них – огромные толпы. Однако на самом деле на европейском континенте еще есть немало прекрасных, но недооцененных городов, где можно избежать всех негативных последствий чрезмерного туризма.
Влиятельный журнал о путешествиях National Geographic выбрал восемь потрясающих недооцененных городов Европы, которые стоит посетить этим летом.
При этом далеко не всегда речь идет о местах со слабо развитой туристической инфраструктурой где-нибудь на задворках континента – такие города есть и в излюбленых отпускниками Италии или Франции.
"Если отбросить очевидное, то перед нами предстанет совершенно другой набор вариантов городского отдыха. На севере Испании, во внутренних районах Франции и в неспокойной Грузии летние каникулы в городах сопровождаются морскими бассейнами, песчаными пляжами и зелеными зонами для прогулок – и все это без очередей. Добавьте к этому рестораны во внутренних двориках, ночные бары, фестивали и волну новых открытий, и внезапно летний отдых в городе кажется отличной идеей", – отмечают авторы подборки.
8 недооцененных европейских городов, которые стоит посетить летом 2026
- Тулуза, Франция.
- Тбилими, Грузия.
- Корк, Ирландия.
- Бильбао, Испания.
- Понта-Делгада, Португалия.
- Гданьск, Польша.
- Триест, Италия.
- Любляна, Словения.
Другие идеи для отдыха этим летом
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стало известно, какие туристические направления пользуются наибольшей популярностью среди украинцев, планирующих летний отпуск в 2026 году.
Также УНИАН.Туризм рассказывал, стоит ли украинским туристам ехать за границу через Польшу на автобусе этим летом.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Туристам предлагают бороться с выгоранием в "мертвых зонах"
- Восемь вещей, которые опытный тревел-эксперт ни за что не сделает при планировании отпуска этим летом
- Топ мошеннических схем, которых следует опасаться туристам в 2026 году
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.