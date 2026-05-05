Украинских получателей грантов – проект "Pravo-Justice" – обвинили в том, что из почти 39 млн евро, полученных от Европейского Союза, 30 млн были потрачены на экспертные консультации, круглые столы и аналитические справки. Средства получали Ассоциация юристов Украины, Фонд DEJURE, Transparency International и другие. Об этом говорится в материалах расследования.

"Из колоссальной суммы в 38,6 миллиона евро организаторы (проекта "Pravo-Justice" – ред.) смогли более или менее документально подтвердить оказание реальной технической помощи лишь на сумму около 8 миллионов евро – преимущественно это закупки, осуществленные для нужд прокуратуры и судов. Около 30 миллионов евро были просто списаны на так называемые "мягкие" компоненты: экспертные консультации, стратегические сессии, круглые столы, тренинги и написание аналитических справок", – отмечается в расследовании.

По данным автора, деньги ЕС были перераспределены между членами закрытого грантового сообщества: структурами, аффилированными с Денисом Бугаем (Ассоциация юристов Украины), Михаилом Жернаковым (Фонд DEJURE), Андреем Вишневским (Transparency International) и Светланой Матвиенко. Эти организации годами писали друг для друга стратегии и проводили совместные мероприятия, получая за это европейские гонорары, пока судебная система страны находилась в состоянии институционального коллапса, сообщили они.

В расследовании также отмечается закупка тактического снаряжения для военизированного отряда быстрого реагирования "Циклон".

"Расходование средств европейского проекта, прямой уставной целью которого является "развитие верховенства права и правосудия", на военные нужды является прямым нарушением целевого назначения фондов. Это свидетельствует о полной потере контроля за использованием бюджета со стороны структур в Брюсселе", – отметили журналисты.

Согласно данным расследования, государственные органы – Министерство юстиции, Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), Высший совет правосудия (ВСП) – в своих официальных ответах подтвердили, что не располагают информацией о точных суммах, потраченных проектом на их нужды.

"Теневые отчеты", по его информации, которыми "Pravo-Justice" отчитывается перед Европейским Союзом, пишут общественные организации, финансируемые проектом – АПУ, DEJURE и другие.

"Они конструируют для Брюсселя вывод: украинское государство не справилось, поэтому нужно продолжить внешний контроль и выделить еще больше европейских миллионов для поддержки их экспертного синдиката", – подводится итог в расследовании.

Недавно журналист, ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко в своем комментарии отметил, что в Украине, в отличие от США, доходы общественных организаций составляют коммерческую тайну.

"В отличие от США, в Украине доходы и расходы какого-то "Центра противодействия коррупции", "Автомайдана" или "ДЕЮРЕ" составляют коммерческую тайну профессиональных "общественных активистов". И это при том, что эти псевдообщественные организации финансируются за счет помощи Украине, которую оказывают правительства западных стран", – подчеркнул он.

