'Уставшие', 'Мортал Комбат II' и 'Овцы-детективы': главные кинопремьеры этой недели

Первая неделя мая 2026 года порадует зрителей немалым количеством достойных внимания премьер. В частности, в кинотеатрах можно будет посмотреть украинскую драму "Уставшие", получившую Гран-при прошлогоднего кинофестиваля "Молодость", а также фантастический экшн "Мортал Комбат II" и семейную детективную комедию "Овцы-детективы" с Хью Джекманом.

Кроме того, меломаны смогут посмотреть на "больших экранах" документальные музыкальные фильмы "Билли Айлиш: Hit Me Hard and Soft" и "Iron Maiden: Пылающие амбиции", а поклонники немецкого кино – сразу две ленты из программы прошлогодних Канн, "Амрум" от Фатиха Акина и "Отражение №3" от Кристиана Петцольда.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет трогательная история "Необычайно умные создания".

Уставшие

Втомлені / Fatigued (Украина, 2025, драма)

В центре сюжета этого фильма, получившего Гран-при кинофестиваля "Молодость" 2025 года, – ветераны войны с Россией Люба и Андрей, которые пытаются преодолеть травмы войны, находя поддержку в своих чувствах. Однако равнодушие окружающих и собственные страхи становятся серьезным испытанием для этих отношений.

Главные роли в картине сыграли Валерия Ходос ("Дом "Слово": Бесконечный роман", "Я, Нина") и Дмитрий Сова ("Между нами", "Песики", "Стражи Рождества"), ныне военнослужащий ВСУ.

Фильм стал полнометражным дебютом для украинского режиссера Юрия Дуная, также действующего военнослужащего.

Помимо Гран-при "Молодости", Юрий Дунай получил за фильм "Уставшие" специальную награду Премии НСКУ имени Сергея Параджанова в 2026 году – "За эксперимент и поиск личной интонации".

В то же время Валерия Ходос, сыгравшая главную героиню Любу, за свою работу получила премию "Черный лотос" за лучшую женскую роль в кино.

В фильме также снялись Ирма Витовская, Елена Узлюк, Александр Мавриц, Александр Соколов, Дарья Легейда, Сергей Лузановский, Филипп Ильенко, Маргарита Гура и другие.

Продюсером картины стал Филипп Ильенко, а музыку к ней написал Александр Ярмола – лидер рок-группы "Гайдамаки".

Мортал Комбат II

Mortal Kombat II (США, 2026, приключения/фантастика/экшн)

Фильм, снятый по одноименной культовой франшизе видеоигр, станет продолжением картины "Мортал Комбат" 2021 года, которая, в свою очередь, была перезапуском кинофраншизы 1990-х. Однако теперь в центре сюжета окажется персонаж актера боевиков Джонни Кейджа, который прямо из Голливуда попадает на очередной турнир "Смертельной битвы", который должен решить судьбу человечества. Его роль досталась звезде сериала "Пацаны" Карлу Урбану – и этого персонажа не было в предыдущем фильме.

При этом к своим ролям из предыдущего фильма вернулись большинство исполнителей: Льюис Тан (Коул Янг), Джессика Макнейми (Соня Блейд), Мехкад Брукс (Джексон "Джекс" Бриггс), Таданобу Асано (лорд Рейден), Луди Лин (Лю Кан), Чин Хан (Шан Цзун), Джош Лоусон (Кано), Хироюки Санада (Ханзо Хасаши / Скорпион) и Джо Таслим (Би-Хань / Саб-Зиро).

Среди новых имен в актерском составе – Тати Габриэль (Uncharted, сериалы "Ты", "Леденящие душу приключения Сабрины"), Аделин Рудольф ("Хэллбой: Горбун", сериалы "Леденящие душу приключения Сабрины", "Дом ужасов"), Мартин Форд ("Форсаж 9", "Рыжая Соня") и Десмонд Чиам (сериал "Сокол и Зимний солдат").

Режиссером выступил австралиец Саймон Маккуойд, который также снял фильм "Мортал Комба" 2021 года (это был его режиссерский дебют после многих лет работы в рекламе).

Овцы-детективы

The Sheep Detectives (США, Великобритания, Германия, Ирландия, 2026, комедия/детектив/экшн)

Фильм, основанный на романе "Три полные сумки" немецкой писательницы Леони Свонн 2005 года, рассказывает о пастухе по имени Джордж, который каждый вечер читает своим любимым овцам детективные романы, полагая, что они не способны их понять. Но когда загадочный инцидент нарушает спокойную жизнь на ферме, овцы осознают: им придется самим стать детективами. Следуя подсказкам и расследуя подозрительное дело, они доказывают, что даже овцы могут быть блестящими раскрывателями преступлений.

Главную роль в картине сыграл Хью Джекман (франшиза "Люди Икс", "Престиж", "Австралия", "Величайший шоумен", "Отверженные", "Пленницы", "Песня любви", "Смерть Робин Гуда").

Также в фильме задействованы Эмма Томпсон ("Реальная любовь", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", франшиза "Гарри Поттер"), Николас Браун (сериал "Наследники"), Николас Голицин ("Золушка", "Мысли о тебе", "Властелины Вселенной") и другие.

Режиссером выступил Кайл Балда ("Миньоны", "Гадкий я 3", "Миньоны: Рождение злодея").

На данный момент на Rotten Tomatoes у фильма 95% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 66 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Билли Айлиш: Hit Me Hard and Soft

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft (США, 2026, документальный/музыка)

Снятый в захватывающем формате 3D во время аншлагового мирового турне 2025 года, фильм переносит на большой экран инновационный концертный опыт от одной из самых известных и успешных артисток своего поколения – американской поп-звезды Билли Айлиш.

Помимо самой артистки в фильме также появляется ее старший брат Финнеас О'Коннелл – отмеченный многими наградами музыкальный продюсер, автор песен, певец и соавтор самых громких хитов Билли Айлиш.

Снял картину культовый канадский режиссер Джеймс Кэмерон ("Терминатор", "Чужие", "Бездна", "Правдивая ложь", "Титаник", франшиза "Аватар") – и его также можно будет увидеть на экране.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов.

Iron Maiden: Пылающие амбиции

Iron Maiden: Burning Ambition (США, Великобритания, 2026, документальный/музыка/биография)

Имея беспрецедентный доступ к официальным архивам группы, фильм "Iron Maiden: Пылающие амбиции" погружает в пять десятилетий творческого пути одного из величайших и самых влиятельных коллективов в истории музыки. В фильм вошли интервью с участниками группы и известными поклонниками, среди которых Хавьер Бардем, Ларс Ульрих и Чак Ди. Эта лента открывает уникальный взгляд на их бескомпромиссное творческое видение и нерушимую связь с глобальной армией фанатов.

Снял фильм британский фотограф и режиссер Малкольм Венвилл, который до этого поствил комедию "Криминальная фишка от Генри", а также несколько исторических биографических сериалов – "Грант", "Линкольн" и "Теодор Рузвельт".

Амрум

Amrum (Германия, 2025, драма/история)

Этот фильм из программы Каннского кинофестиваля 2025 года рассказывает о событиях на отдаленном немецком острове Амрум незадолго до окончания Второй мировой войны. 12-летний мальчик изо всех сил пытается помочь больной матери прокормить семью. Несмотря на суровое море, он охотится на тюленей, ходит на ночную рыбалку и работает на соседней ферме. Но когда наконец наступает мир, он понимает, что все, что знал с детства, – ложь, а враг гораздо ближе, чем он предполагал.

Одну из главных ролей в фильме сыграла Диана Крюгер ("Троя", "Сокровище нации", "Бесславные ублюдки", "На грани", сериал "Мост").

Снял картину один из самых известных немецких режиссеров современности Фатих Акин ("Головой об стену", "Душевная кухня", "На грани", "Золотая перчатка").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 97% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Отражение №3

Miroirs No. 3 (Германия, 2025, драма)

Лента, также представленная в прошлом году в Каннах, рассказывает о молодой женщине, которая, пережив автокатастрофу, попадает в чужую семью, где ее неожиданно окружают безграничной любовью. Но впоследствии выясняется, что этой семье есть что скрывать.

Главную роль в фильме сыграла одна из самых известных немецких актрис современности Паула Бер ("Людвиг Баварский", "Франц", "Транзит", "Работа без авторства", "Ундина", "Пламенное небо").

Режиссером фильма выступил отмеченный многими престижными наградами Кристиан Петцольд ("Барбара", "Феникс", "Транзит", "Ундина", "Пламенное небо").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 95% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Необычайно умные создания

Remarkably Bright Creatures (США, 2026, драма)

В центре сюжета этого трогательного фильма, снятого по мотивам одноименного бестселлера американской писательницы Шелби Ван Пелт 2022 года, – пожилая вдова, которая работает в ночную смену в океанариуме маленького городка. Там она находит общий язык с умным осьминогом и отчаявшимся парнем, который стремится разыскать своего отца.

Главные роли в картине исполнили двукратная лауреатка "Оскара" Салли Филд ("Смертельное оружие", "Форрест Гамп", "Новый Человек-паук") и Льюис Пуллман ("Топ Ган: Маверик", "Громовержцы").

Сняла фильм по собственному сценарию американская режиссер Оливия Ньюман ("Первый поединок","Там, где поют раки").

Фильм станет доступен на Netflix с 8 мая 2026 года.

