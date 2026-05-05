За ночь насчитали до 300 запусков: моряк сравнил события в Ормузском проливе и в Украине

Среди моряков, заблокированных в Ормузском проливе из-за боевых действий, есть украинцы. Один из них рассказал, что после опыта войны в Украине ситуация на море кажется ему не очень страшной.

Как пишет "Суспільне", украинский моряк рассказал, что после нескольких лет полномасштабной войны в Украине даже обстрелы на море не вызывают у него страха. Мужчина работает старшим помощником капитана контейнеровоза, но фамилию журналистам не назвал. Моряк отметил, что после начала полномасштабного российского вторжения он три года провел в Украине, а затем вернулся к работе в море. Нынешний рейс стал для него первым в новой должности.

Моряк рассказал, что 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию, ракеты пролетали буквально над ним – тогда судно находилось в порту ОАЭ. В первые дни, по его словам, взрывов было очень много, и капитан даже поручил экипажу считать запуски. В одну из ночей моряки насчитали около 300 пусков с территории Ирана, причем ракеты летели не только в сторону ОАЭ, но и в направлении других стран региона.

Впоследствии судно, по приказу компании, попыталось покинуть опасную зону через Ормузский пролив, однако там экипаж видел, что с берега открывали огонь. Хотя ракеты пролетали на определенном расстоянии от судна, ситуация была очень напряженной. По словам украинца, часть экипажа сильно испугалась и пыталась спрятаться, призывая других сделать то же самое.

"Я три года провел в Украине, поэтому обстрелы меня не испугали. На борту у нас было 31 член экипажа – девять украинцев вместе со мной, 13 индонезийцев, остальные из других стран. Мы с капитаном сказали ребятам прятаться, потому что это опасно. Второй помощник капитана очень испугался – забился под комингс (металлический лист, установленный по периметру палубного проема) и кричал оттуда, чтобы все прятались. Некоторые матросы тоже испугались, потому что они из Индонезии, у них такого не было. Но обстрелы длились недолго, поэтому все успокоились", – рассказал украинец.

В районе пролива моряки потеряли интернет-связь, которую глушили спецсредства, поэтому не смогли своевременно покинуть пролив. Последним указанием от судовладельца было двигаться в сторону пролива, но вскоре по радио начали поступать предупреждения от иранской стороны о его закрытии с угрозами открыть огонь по тем, кто попытается пройти.

После восстановления связи компания приказала судну вернуться в ОАЭ, встать на якорь и ждать дальнейших инструкций. Экипажу предоставили безлимитный интернет для связи с семьями, а также позволили всем желающим покинуть судно и вернуться домой.

Контейнеровоз остается заблокированным уже более двух месяцев. Украинский моряк решил остаться на борту, объяснив это тем, что сейчас у него меньше работы, чем в обычном рейсе: команда занимается техническим обслуживанием судна, но при этом получает дополнительные выплаты, ведь находится в зоне боевых действий. За каждый день стоянки членам экипажа начисляют бонусы.

Он также рассказал, что смог успокоить родных, объяснив им, что ситуация здесь не настолько опасна, как в Украине, особенно пока судно стоит на якоре.

Примерно через месяц у команды закончилась техническая вода, поэтому компания направила баржу с запасами воды и продовольствия. Сейчас моряки приспособились к условиям: ловят рыбу, обустроили импровизированные зоны отдыха, пользуются спортзалом и проводят вечера за просмотром фильмов.

По словам украинца, вокруг собралось много других судов, и длительное ожидание начинает сказываться на людях – в радиоэфире все чаще можно услышать хаотичные разговоры и споры между моряками из разных стран.

Вывод судов из Ормузского пролива

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о проведении операции по выводу судов союзников, застрявших в Ормузском проливе. Согласно сообщению Белого дома, проект "Свобода" стартовал 4 мая – операция направлена на обеспечение безопасного сопровождения судов нейтральных стран.

Согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), военная поддержка этой операции будет включать эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов, многоцелевые беспилотные платформы и около 15 000 военнослужащих.

