По итогам 2025 года, на эту страну пришлось 60% экспорта электроэнергии из РФ.

Казахстан планирует отказаться от поставок электроэнергии из России с 2027 года в связи с развитием своих энергомощностей. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.

"Если в конце этого года – начале следующего все плановые наши [энергетические] объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем [закупать электроэнергию из России]", – сказал Есимханов.

Издание The Moscow Тimes обращает внимание, что Казахстан входит в число крупнейших покупателей электроэнергии у России. В 2025 году на него пришлось около 60% от общего объема поставок.

Видео дня

По итогам первого квартала 2026 года российский поставщик электроэнергии – энергохолдинг "Интер РАО" отчитался об увеличении экспорта электроэнергии на 5,8% год к году – до 2,12 млрд кВт/ч. Большая часть поставок пришлась на Казахстан и Грузию.

Ранее Казахстан отказался от услуг российских компаний при строительстве ТЭЦ в Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске. Объект в Кокшетау власти страны решили построить своими силами, а два других проекта – в рамках казахстанско-сингапурского консорциума с участием компании "Самрук-Энерго". До этого предполагалось, что Россия предоставит льготное финансирование сроком на 15 лет для реализации проектов, стоимость которых оценивалась в $2,7 млрд. Генподрядчиком должен был выступить "Интер РАО". Однако с финансированием возникли сложности.

Перед этим Казахстан пересмотрел схему строительства третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 и отказался от российских турбин и генераторов. Новым поставщиком оборудования стала китайская компания Harbin Electric International. В Минэнерго страны отмечали, что цена строительства энергоблока сократилась с 650 млрд до менее чем 400 млрд тенге, что позволит сэкономить около 500 млн долларов.

Кроме того, Казахстан отдал Китаю вместо России контракты на строительство двух АЭС.

Экономические потери РФ

Как сообщал УНИАН, в начале 2026 года Китай прекратил импорт российской электроэнергии. По данным СМИ, Поднебесная и РФ не смогли договориться о цене поставок. По итогам 2025 года экспорт электроэнергии из России снизился на 12,8%, составив 7,44 млрд кВт·ч.

Специальный посланник Европейского Союза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан считает, что экономика РФ может приблизиться к "точке невозврата" в течение 2026 года из-за чрезмерного перекоса в пользу военного производства за счет гражданского сектора.

Вас также могут заинтересовать новости: