Сумма помощи, которую 'Украинская команда' передала на фронт и тем, кто пострадал от войны, превысила отметку в 500 миллионов

Стоимость помощи, которую волонтеры "Украинской команды" с 2022 года передали воинским подразделениям и украинцам, которые пострадали от войны, уже превысила 500 миллионов гривень. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"500 000 000 гривень. Это не бюджет райцентра и не стоимость острова в Карибском море. Это общая стоимость той помощи, которую "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения рф передала военным и людям, пострадавшим от войны", - сообщает "Украинская команда".

За эти средства волонтеры приобрели для защитников, в частности, 4 тысячи дронов разных типов, свыше 100 автомобилей, более 600 генераторов и зарядных станций, 100 сеткометов, десятки тепловизоров, средств РЭБ и другого военного оборудования. Украинцы, которые пострадали от войны, получили от волонтеров почти 1000 тонн гуманитарной помощи.

"Все вместе - это тысячи спасенных жизней и преимущество на поле боя наших защитников, которое невозможно измерить ничем", - подчеркнули в "Украинской команде".

Волонтеры также поблагодарили всех, кто присоединялся к сборам.

"Этот результат был бы невозможен без ваших донатов. Спасибо каждому, кто приобщался к борам "Украинской команды" и продолжает вместе с нами поддерживать защитников. Не останавливаемся! Продолжаем работать 24/7 ради нашей Победы и возможности жить в свободной демократической стране!" - заверили в волонтерском штабе.

"Украинская команда" - волонтерский штаб, созданный в первые дни полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Приоритетное направление деятельности - поддержка Сил обороны Украины. Также волонтеры оказывают помощь людям, которые пострадали от войны.

