Британия ввела санкции за вербовку мигрантов для участия в войне России против Украины

Министерство иностранных дел заявило, что санкции касаются торговли людьми.

Великобритания во вторник объявила о санкциях против 35 лиц и организаций, причастных к вербовке уязвимых мигрантов для борьбы на стороне России против Украины и производству беспилотников для использования в войне.

Как сообщает Reuters, Министерство иностранных дел объявило о 17 пунктах в рамках своего глобального режима санкций против нелегальной миграции, связанных с тем, что существуют сети торговли людьми, способствующие перемещению людей, которых отправляют "на передовую как пушечное мясо".

Министерство иностранных дел заявило, что санкции касаются торговли людьми из таких стран, как Ирак, Сомали, Сирия и Йемен, для участия в боевых действиях в Украине, а также для поездок в Польшу и Финляндию с целью дестабилизации.

Отмечается, что Великобритания также добавила 18 пунктов в рамках своего режима санкций против России, несколько из которых касаются программы "Старт-Алабуга", которую Министерство иностранных дел описало как "российскую схему вербовки, нанимающую лиц из-за пределов России, обычно из экономически нестабильной среды".

"Практика эксплуатации уязвимых людей для поддержки неудачной и незаконной войны России в Украине является варварством", - заявил министр по санкциям Стивен Доути.

Он добавил, что санкции "прервут деятельность тех, кто перевозит мигрантов как пушечное мясо и снабжает фабрики беспилотников (президента России Владимира) Путина незаконными компонентами".

Санкции Великобритании - что известно

Как сообщал УНИАН, Великобритания в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, объявила о введении крупнейшего пакета санкций против РФ с 2022 года.

Лондон объявил о почти 300 новых санкциях, направленных против ключевых источников доходов России от энергетики, включая экспорт нефти, и ключевых поставщиков военного оборудования, используемого в войне.

В частности, под ограничения попала одна из крупнейших в мире нефтетранспортных компаний - "Транснефть", которая транспортирует более 80% российского экспорта нефти. Это должно еще больше затруднить России поиск покупателей для "черного золота", которое и так уже находится под санкциями.

По данным британского правительства, международные санкции уже лишили Владимира Путина более 450 млрд долларов, что эквивалентно финансированию еще двух лет войны. При этом доходы России от нефти сейчас самые низкие с 2020 года, а экономика страны стагнирует.

