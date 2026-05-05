Курс гривни к евро установлен на уровне 51,40 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 6 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,40 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,97/44,00 грн/долл., а к евро – 51,41/51,43 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 5 мая, вырос на 12 копеек и составляет 44,27 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,75 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,18 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 5 мая, вырос на 15 копеек и составляет 44,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,65 гривни, а евро – по курсу 50,80 гривни за единицу иностранной валюты.

