'Украина превосходит ожидания': парад Путина под угрозой срыва, – Forbes

Аналитики говорят о прорыве ПВО РФ и усилении давления на Кремль в преддверии ключевой даты для Владимира Путина.

Украинские беспилотники все чаще поражают цели в глубине России, включая Москву, что создает новые риски для проведения парада ко Дню Победы, пишет Forbes.

Парад 9 мая традиционно является центральным событием для российских властей – демонстрацией силы и стабильности. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году он может пройти без военной техники – что станет беспрецедентным случаем.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес подчеркнул:

"Украина постоянно превосходит ожидания, несмотря на огромные вызовы".

По его словам, война дронов демонстрирует способность Киева переносить боевые действия вглубь территории РФ.

Прорыв обороны Москвы

Несмотря на мощную систему ПВО, включая С-400 и "Панцирь", украинские дроны смогли пройти несколько эшелонов защиты.

Аналитик Клеман Молин отметил:

"Украинская программа беспилотников находится на продвинутой стадии".

По его оценкам, только в апреле 2026 года было зафиксировано более 400 дальнобойных ударов.

Старший исследователь Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман подчеркнул, что атаки Украины становятся более организованными. По его словам, удары "становятся более частыми и лучше спланированными", а также используют данные о расположении российской ПВО.

Аналитик Эндрю Перпетуа добавил:

"Стратегия Украины против российской ПВО всегда была направлена на нанесение ущерба в течение очень длительного периода времени".

Война приходит в тыл России

Удары по объектам вблизи Кремля свидетельствуют о том, что война уже не является "далекой" для российской элиты. Политолог Тарас Кузьо заявил, что Россия "сама вызвала это, нарушая все соглашения о прекращении огня с 2014 года".

Эксперты считают, что удары имеют серьезный политический эффект. Политолог Александр Мотыль отметил, что Россия уже находится "на спаде", а поражение в войне может ускорить кризис.

В то же время доцент Университета Макгилла Мария Попова подчеркнула:

"Годами Россия полагалась на представление о своей военной мощи… но этот нарратив становится все труднее поддерживать".

Она добавила, что даже частичный срыв парада может иметь непропорционально большой эффект для имиджа Кремля.

По словам экспертов, сам факт усиления безопасности и возможного сокращения парада уже повышает его значение.

"Если Украине удастся воспользоваться моментом… впечатление, что Россия проигрывает войну, может распространиться далеко за пределы страны", – отметила Попова.

Парад в Москве – последние новости

Как сообщал УНИАН, в Москве и других крупных городах РФ начались масштабные отключения мобильного интернета. Местные власти объясняют населению, что это делается "в целях безопасности" на период празднования "Дня Победы".

Ранее российские СМИ сообщали, что операторы рассылают жителям Москвы и Санкт-Петербурга сообщения о временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМИ. Предполагается, что такая ситуация сохранится с 5 по 9 мая.

