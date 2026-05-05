В Крыму повреждены самолет-амфибия и три катера: в ГУР рассказали подробности спецоперации

Экипажу "Примаров" удалось уклониться от вражеского ПЗРК и продолжить атаку.

Во временно оккупированном Крыму Силы обороны поразили несколько важных целей РФ, в том числе самолет Бе-12 "Чайка", три катера и судно обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Специалисты спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают реализацию системного подхода к ликвидации военных объектов России во временно оккупированном Крыму. Во время одной из операций в апреле 2026 года разведчики поразили ряд целей, связанных с десантно-штурмовыми возможностями, морским обеспечением и авиационной компонентой противника", - отмечают разведчики.

Говорится, что в ходе этой операции были поражены и выведены из строя: три десантно-штурмовых катера проекта 05060; судно обеспечения; ангар хранения десантно-штурмовых катеров проекта 05060; противолодочный самолет-амфибию Бе-12 "Чайка".

"Отдельный эпизод - уклонение борта "Примар" от вражеского ПЗРК. Несмотря на попытки московитов помешать выполнению боевой задачи, мастера ГУР продолжили операцию и добились очередного важного результата, который ослабляет российскую оккупационную армию", - говорится в сообщении.

Также обнародовано видео, на котором, по информации пресс-службы, можно увидеть зрелищные кадры методичной боевой работы "Призраков".

Удары по кораблям РФ - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 30 апреля Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по российским кораблям в районе Керченского пролива. Сообщалось о поражении патрульного сторожевого катера ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионного катера "Грачонок".

Говорилось, что россияне понесли безвозвратные и санитарные потери. Эти катера являются важными единицами береговой охраны пограничной службы ФСБ, ведь именно они отвечали за безопасность акватории у незаконно построенного Керченского моста.

