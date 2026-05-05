В России за госизмену осудили двух ученых, причастных к разработке гипервукового оружия

Одному ученому сибирского института – 82 года, второму – 71.

В РФ двух российских физиков, причастных к исследованиям, лежащим в основе создания гиперзвуковых ракет, признали виновными в государственной измене и приговорили к 12,5 годам заключения в колонии. Как пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ страны-агрессора, суд над Валерием Звегинцевым и Владиславом Галкиным стал очередным в череде дел о государственной измене против ученых, занимающихся исследованиями сверхвысоких скоростей полета.

"Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна является мировым лидером в производстве гиперзвуковых ракет, которые она использует в войне против Украины. Это оружие способно развивать скорость до десяти скоростей звука, что позволяет ему прорывать системы противовоздушной обороны", – сообщает Reuters.

Отмечается, что 82-летний Звегинцев был ведущим научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича (ИТАМ) в сибирском Новосибирске. Двое его коллег – Анатолий Маслов и Александр Шиплюк – в 2024 году получили приговоры к 14 и 15 годам соответственно. А 71-летний Галкин работал в другом сибирском университете и был соавтором научных работ вместе со Звегинцевым и Шиплюком.

Оба осужденных своей вины не признали. Их сторонники подчеркивают, что все научные публикации и поездки на международные конференции были заранее согласованы с российскими спецслужбами.

За последнее десятилетие в России возбудили как минимум десять дел о государственной измене против ученых, работающих в сфере гиперзвуковых технологий – исследований полета на скоростях, превышающих Mach 5 (более 3800 миль или 6115 км/ч), добавляет агентство.

Говорится, что в открытом письме 2023 года коллеги арестованных ученых из ИТАМ заявили об их невиновности и отметили, что такие уголовные дела наносят ущерб российской науке и отпугивают молодых исследователей от работы в этой области.

Ранее в Москве нашли мертвым бывшего командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Станислава Петрова.

А в сентябре прошлого года в Московской области нашли мертвым генерального директора предприятия "Химпроминжиниринг" (бренд Umatex Group) Александра Тюнина. Это предприятие является единственным в России производителем углеродного волокна и ключевым поставщиком материалов для изготовления ударных дронов Shahed/"Герань".

