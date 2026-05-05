Красная угроза: электромобили Китая захватывают рынок Украины, названы популярные модели

В апреле доля "китайских" автомобилей на украинском рынке новых автомобилей достигла 82%.

Общее количество регистраций на украинском рынке электромобилей в апреле достигло 9 122 единиц. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

По сравнению с прошлым годом на рынке произошли важные структурные изменения.

Ключевым трендом месяца стала переориентация покупателей с дорогих импортных авто на внутренние перепродажи, а также закрепление преимущества китайского автопрома над европейскими брендами.

Видео дня

Рынок новых электромобилей

Рынок новых электромобилей фактически превратился в демонстрацию достижений китайского автопрома.

В апреле доля автомобилей, произведенных в КНР, достигла 82%, тогда как традиционные лидеры предыдущих десятилетий сейчас вынуждены конкурировать уже за пределами ТОП-10.

Абсолютным лидером остается BYD, который благодаря новым моделям Leopard 3 (92 единицы) и Sea Lion 06 (71 единица) фактически не оставил конкурентам никаких шансов. Третье место среди моделей занял Volkswagen ID. UNYX, показатели которого составили 35 проданных машин.

Рынок импортированных подержанных электрокаров

Наибольший удар в апреле получил сегмент ввезенных подержанных электромобилей: введение НДС привело к падению импорта на 54% по сравнению с апрелем прошлого года. Объемы растаможенных авто составили всего 2 208 единиц.

"Небольшой месячный рост на 29,1% по сравнению с мартом - это лишь слабый признак стабилизации после шокового падения, а не начало нового расцвета", - говорят в Институте исследований авторынка.

По словам специалистов, украинские покупатели стали значительно более разборчивыми: если раньше импортировали практически любые модели, то теперь выбор сузился преимущественно до проверенных временем Nissan Leaf (323 единицы) или Tesla Model Y (273). На третьей позиции оказалась Tesla Model 3 с показателем в 252 машины.

Внутренний рынок электромобилей

Внутренний перепродаж стал главным "победителем" апреля: сегмент вырос на впечатляющие 136,3% в годовом исчислении.

На фоне подорожания ввоза из-за налогов и высоких расходов на топливо, которые сделали эксплуатацию старых машин экономически невыгодной, украинцы массово начали выбирать электрокары, которые уже присутствуют на внутреннем рынке.

"В связи с этим стоит ожидать не то чтобы дефицита, но ощутимого подорожания электромобилей на фоне повышения цен на топливо", - говорят специалисты.

Всего в апреле на внутреннем рынке было зафиксировано 6 407 сделок. Бесспорными лидерами остаются Nissan и Tesla. Среди моделей на первой позиции оказался Nissan Leaf (864 автомобиля). Сразу за ним идут Tesla Model 3 (631) и Tesla Model Y (513).

Украинский авторынок - другие новости

Напомним, недавно были названы самые популярные новые бензиновые, дизельные и гибридные автомобили в Украине. Среди бензиновых авто на первой позиции в апреле оказался Hyundai Tucson, который ценят за сочетание практичности, надежности, комфорта и современного дизайна.

Всего в апреле в Украине было продано около 6,2 тысячи новых легковых автомобилей, поэтому были названы самые популярные модели.

Наибольшим спросом среди них пользовался компактный кроссовер Renault Duster, который уже длительное время остается одним из бестселлеров на рынке новых легковых автомобилей. В тройку лидеров также вошли Toyota RAV4 и упомянутый выше Hyundai Tucson.

Вас также могут заинтересовать новости: