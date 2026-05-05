Кухонные шкафы уходят в прошлое: какая технология пришла им на замену

В современных кухнях все чаще нижние традиционные шкафы заменяют выдвижными ящиками. Эта система хранения действительно повышает удобство на кухне, однако у нее есть и свои недостатки, пишет dobrzemieszkaj.pl.

Выдвижные ящики позволяют получить доступ ко всему содержимому сразу без необходимости искать в глубине шкафа. Это отличное повседневное удобство и настоящее облегчение для вашей спины и коленей. Особенно это оценят пожилые люди.

Владельцам небольших кухонь также будет полезна такая технология, ведь такие выдвижные ящики позволяют максимально эффективно использовать пространство. Отсутствие вертикальных перегородок означает больше места для посуды и аксессуаров.

Их также легко организовать и разделить на зоны, чтобы все предметы лежали на своем месте, а не валялись вперемешку. Это решение упрощает повседневное приготовление пищи.

В то же время есть некоторые важные нюансы, на которые стоит обратить внимание при выборе выдвижных ящиков.

Во первых, выдвижные ящики стоят дороже, чем стандартные шкафчики, а также требуют надежной сборки. Качество направляющих и их несущая способность имеют решающее значение.

Кроме того, не вся бытовая техника поместится в такие ящики, поэтому стоит оставить и несколько традиционных шкафов.

Ранее УНИАН рассказывал, что в ЕС могут запретить однин из самых популярных кухонных гаджетов в последние годы – аэрогриль. Причина в том, что ЕС ужесточает меры в отношении бытовой техники, содержащей токсичные "вечные химикаты" ПФАС, а покрытие большинства аэрогрилей содержит эти вещества.

