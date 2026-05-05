Большую часть жизни проводит под водой: что это за уникальный паук

Паук-водолаз, или Argyroneta aquatica, - это невероятное паукообразное, которое разработало удивительный способ жизни почти исключительно под водой. Об этом пишет discoverwildlife.

Согласно исследованию 2017 года, посвященному рекордным достижениям пауков, паук-водолаз - это паук, который проводит под водой больше всего времени - большую часть своей жизни.

Интересно, что хотя существует несколько видов пауков, обитающих в болотах (и даже некоторые, которые могут находиться под водой длительное время), только один паук действительно проводит большую часть своей жизни под водой.

Он живет, отдыхает, ловит и ест добычу, спаривается и откладывает яйца - всё под водой. Но для жизни ему необходим кислород.

Паук-водолаз имеет специальные приспособления для дыхания под водой и создает куполообразную паутину между водными растениями, которую затем наполняет воздухом, переносимым с поверхности воды. Когда паук погружается в воду, пузырек воздуха задерживается слоем гидрофобных волосков на его брюшке и лапах.

Затем паук выпускает воздух в свою куполообразную паутину, и после нескольких подъемов на поверхность пузырек становится достаточно большим, чтобы паук мог в него поместиться.

Как работает пузырек

Важно, что пузырек - это не просто воздушный карман, это еще и жабры. Свежий кислород из окружающей воды естественным образом проникает в пузырек, а углекислый газ выходит наружу. Пауки-водолазы способны оставаться внутри своих пузырей более суток, не поднимаясь на поверхность за дополнительным кислородом.

Что также примечательно в этом пауке, так это то, что, если он хочет передвигаться в воде, гидрофобные волоски на его теле задерживают воздух из паутинного пузыря, так что вокруг тела паука образуется тонкий слой воздуха, позволяющий ему дышать.

Самки пауков, как правило, проводят большую часть времени внутри своих колоколов, или паутины, и выходят наружу в основном для того, чтобы поймать животных, попавших в их паутину. Волоски и воздушные карманы придают пауку серебристый вид под водой, но вне воды он коричневый.

Другие пауки, способные жить под водой

Паук-водолаз - единственный паук, который почти полностью живет под водой. Однако есть еще один паук, способный выживать под водой в течение удивительно длительного времени. Вид паука-волка Arctosa fulvolineata, обитающий в солончаках, способен выживать под водой более 16 часов.

Какой паук самый распространенный в мире

Издание спросило экспертов Международного общества арахнологии, каким, по их мнению, будет ответ. Они отметили, что понятие "самый распространенный" немного зависит от того, что вы ищете - наибольшее количество особей одного вида или пауков, которые встречаются в большинстве мест мира, поскольку их перевозят по всему миру люди.

