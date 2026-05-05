Европейские ракеты вместо Tomahawk: Германия ищет новую опору без США

Берлин уже около года ожидает одобрения закупки ракет "Томагавк" для использования с наземных установок "Тайфон".

Новая геополитическая реальность заставляет Берлин пересмотреть свои планы по закупке американских крылатых ракет Tomahawk, на которые до сих пор нет разрешения со стороны США, и активнее присматриваться к европейским альтернативам, отмечают аналитики Defence Express.

Речь идет о том, что Германия уже около года ожидает одобрения приобретения Tomahawk для использования с наземных пусковых установок Typhon. Хотя решение формально еще находится на рассмотрении и может быть принято в мае, все чаще возникают сомнения относительно реалистичности этой сделки. Одной из причин называют финансовые расходы США, связанные с войной против Ирана.

Как сообщает немецкое издание Hartpunkt, ситуацию осложняет и ухудшение американо-немецких отношений. В частности, речь идет о решении Вашингтона сократить военное присутствие в Германии и отказе от развертывания там собственных батарей Tomahawk.

В итоге, отмечают аналитики, Германия сталкивается с дефицитом средств для поражения целей на дистанции более 1000 км. Собственные европейские разработки, в частности в рамках программы ELSA (European Long Range Strike Approach), ожидаются не раньше 2030-х годов, что оставляет промежуточный период без полноценного решения.

В то же время, по информации обозревателя Jeff21461, Берлин уже не рассматривает Tomahawk как ключевой вариант для заполнения этой ниши. Вместо этого внимание смещается в сторону европейских решений – среди возможных кандидатов называются Taurus Neo, LCM и 3SM.

Параллельно Германия планирует развивать собственную инфраструктуру для обеспечения дальнобойных ударов без зависимости от США. Речь идет о создании систем связи, спутникового обеспечения, командных центров и программного обеспечения для планирования операций.

Как отмечает Defense Express, задержки со стороны США стимулируют европейские страны активнее инвестировать в собственные оборонные решения. Потребность в таких системах "здесь и сейчас" может привести к росту заказов и ускорению производства.

На данный момент единственной полноценной европейской альтернативой Tomahawk считается NCM (MdCN), на базе которой создается LCM. В то же время эта ракета только возвращается в производство после перерыва, поскольку Франция – ее единственный оператор – долгое время не делала новых заказов. Подобная ситуация и с Taurus Neo, хотя финансирование на его разработку уже выделено.

На этом фоне появляется ограниченное окно возможностей и для украинских дальнобойных решений, в частности дронов типа Ан-196 "Лютый" и FP-1. Впрочем, они не могут полностью заменить крылатые ракеты. В то же время потенциально перспективным выглядит и проект "Длинный Нептун" с заявленной дальностью до 1000 км, пишет СМИ.

Дефицит ПВО

Напомним, война в Иране продемонстрировала Франции и другим странам, что их военно-воздушные силы должны приспособиться к использованию дешевых боеприпасов класса "воздух-воздух" для противодействия недорогим беспилотникам противника.

Как пишет Forbes, недавно истребители стали привычным звуком над Иракским Курдистаном, который подвергся более чем 800 ракетным и дронным атакам во время войны с Ираном. Автономный регион не имеет собственной системы противовоздушной обороны и не может самостоятельно ее приобрести, поскольку не является суверенным государством. Сообщалось, что Багдад закупает системы противодействия дронам, но не будет делиться ими с Курдистаном.

