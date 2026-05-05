Производство российских боевых самолетов под угрозой: санкции коснулись важного полимера

Россия в значительной степени зависит от импорта натурального каучука, который является незаменимым компонентом для авиационных шин.

В 20 пакет санкций ЕС добавил ограничения на каучук и изделия из вулканизированной резины, что затруднит производство шин для российских боевых самолетов. Об этом со ссылкой на уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка сообщает "Милитарный".

По данным портала, новые ограничения касаются как сырья, так и готовой продукции, необходимой для производства самолетов. Добавление новых позиций в санкционный список стало результатом аналитической работы украинских экспертов.

Специалисты считают, что сейчас РФ очень сильно зависит от импорта натурального каучука, который является незаменимым компонентом для авиационных шин. Долгое время этот сектор частично оставался вне санкций, что позволяло Москве поддерживать работу своей оборонки.

Как сообщается, в течение 2024 года РФ импортировала каучук из стран ЕС на сумму более $5,8 млн. Более половины общего объема поставок приходилось на натуральное сырье.

Среди получателей европейской продукции фигурируют компании Ikon Tyres и Logistics Park Yanino. Ikon Tyres ранее была подразделением финской Nokian Tires, однако в марте 2023 года перешла под контроль российского ПАО "Татнефть".

Импорт также осуществляет российский производитель шин "Кордиант", который имеет прямые связи с кремлевской оборонкой и поставляет продукцию для нужд Министерства обороны РФ.

Отдельную проблему представляет синтетический каучук, который формально уже подпадал под санкции Евросоюза. Несмотря на ограничения, в 2024 году он продолжал поступать в РФ через третьи страны, что свидетельствует о системных пробелах в механизмах санкций.

По мнению специалистов, выявленные случаи обхода санкций подчеркивают необходимость существенного усиления контроля за экспортом.

Сегодня российский ОПК пытается снизить зависимость, планируя заменить до 80% натурального каучука синтетическими аналогами. Впрочем, отраслевые эксперты признают, что полностью отказаться от импорта невозможно из-за уникальных физических свойств натурального материала.

"Милитарный" также напомнил о критической зависимости Москвы от импорта китайских авиационных шин. Ранее стало известно, что в 2024 году объем импорта шин и соответствующих материалов из КНР превысил $60 млн.

Производство боевых самолетов в России – главное

Специалисты британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) назвали уязвимые места производства российских боевых самолетов "Су".

Значительная часть предприятий, задействованных в производстве летательных аппаратов, расположена в европейской части РФ, так что в теории Украина может добраться до них своим дальнобойным оружием.

Помимо ударов по предприятиям, сокращению количества самолетов могут способствовать и новые санкции.

Согласно выводам экспертов, производство самолетов семейства "Су" критически зависит от импортных компонентов, в частности систем связи, управления полетом, модулей управления двигателем и средств противодействия.

В целом пока санкции имеют ограниченный эффект, если говорить о производстве боевых самолетов Россией.

Как подсчитало УНИАН, в прошлом году армия РФ могла пополниться примерно 30 новыми боевыми самолетами, в частности фронтовыми бомбардировщиками Су-34, а также истребителями Су-30СМ и Су-35С.

Для сравнения, в позапрошлом году российские военные получили около 24 боевых самолетов различных типов.

