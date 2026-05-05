Каким будет выступление Украины на 'Евровидении-2026': первые подробности

LELÉKA провела репетицию на сцене в Вене.

Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2026", певица LELÉKA (настоящее имя - Виктория Лелека) провела свою первую репетицию на сцене в Вене. Стали известны первые подробности того, каким будет ее номер.

"Образ артистки - белое платье поверх белых брюк с тонкими прядями ткани, наслоенными и прикрепленными так, чтобы они хорошо реагировали на ее движения. Из декораций у нас длинный белый подиум, в конце которого будет сидеть бандурист Ярослав Джусь, и к которому Аист будет идти во время выступления", - говорится в сообщении Telegram-канала Ukrainian Fan Community Media.

Кроме того, как отмечается, во время выступления LELÉKA предусмотрена игра со светом:

"Например, его исчезновение после первого припева. Ткань играет большую роль в рассказе истории художницы, особенно из-за графики на сцене, когда она превращается в драматический красный цвет в конце, словно закрытие театрального занавеса".

Перед репетицией LELÉKA отмечала, что к ней ее готовят самые профессиональные и топовые "феи".

"Покажу позже, как прекрасно я сегодня выгляжу. Будем сиять. Очень-очень хочу показать вам, что же мы там приготовили", - отметила певица в голосовом сообщении в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне стало известно, что LELÉKA поехала на "Евровидение-2026" в Вену. При этом певица впервые раскрыла, с кем будет выступать на сцене.

Как известно, "Евровидение-2026" пройдёт в Вене (Австрия) на арене Wiener Stadthalle. Перед финалом состоятся полуфиналы: 12 мая пройдёт первый полуфинал, 14 мая - второй, а 16 мая состоится гранд-финал конкурса.

