Лишили россиян возможности для маневра: эксперт об объявлении перемирия с 6 мая

У Сил обороны будет достаточно времени, чтобы убедиться, готова ли РФ к прекращению огня.

Решение Украины объявить о перемирии за несколько дней до вступления в силу прекращения огня со стороны РФ является прагматичным и рациональным, сказал в эфире Radio NV военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Снова Путин пытался доказать всему миру, что именно он определяет время начала перемирия и время его завершения. На этот раз украинский лидер определил собственные временные рамки. Речь идет о том, что перемирие должно начаться с 6 мая. Украина оставляет за собой право на зеркальный ответ в случае, если Кремль нарушит это перемирие", – сказал Селезнев.

Он отметил, что в Кремле беспокоятся о безопасности во время своего парада в честь 9 мая. И поэтому подобные заявления украинской стороны фактически лишили россиян возможности маневра. Он отметил, что с начала войны на востоке Украины в 2014 году Россия как минимум 20 раз брала на себя обязательства по прекращению огня. И каждый раз они эти обязательства нарушали.

"Очевидно, у нас до 9 мая будет возможность лично убедиться в том, готов ли враг прекратить огонь как на земле, так и в рамках реализации своего ракетно-дронного террора. Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. С одной стороны, таким образом мы демонстрируем всему миру, что Украина готова к уступкам ради достижения мирного соглашения. С другой стороны, мы четко демонстрируем всему миру, что Россия не является стороной, способной соблюдать договоры, и каждый раз нагло лжет и нарушает взятые на себя обязательства", – пояснил Селезнев.

Он также прокомментировал появление дрона в Москве 4 мая. Эксперт отметил, что беспилотник упал на расстоянии 6-7 километров от Кремля.

"Речь идет о том, что дрону удалось преодолеть многослойную сеть противовоздушной и противоракетной обороны. Очевидно, что если произойдет массированная ракетно-дроновая атака на российскую столицу, хотя бы часть дронов сможет ее преодолеть и создать определенные проблемы для кремлевского диктатора, в частности, и 9 мая", – отметил Селезнев.

Перемирие между Украиной и РФ: что известно

Напомним, 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила о перемирии с Украиной, которое должно продлиться с 8 по 9 мая. В Москве также заявили, что если Киев не пойдет на него, то РФ нанесет массированный удар по центру украинской столицы, от которого она до этого якобы воздерживалась.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина не получала официальных обращений от России относительно перемирия. Вместо этого он заявил, что Украина самостоятельно объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, подчеркнув приоритет человеческой жизни над символическими датами.

В России уже отреагировали на такое решение украинской стороны. В частности, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что инициатива Киева "не является искренней" и назвал ее "тактическим ходом".

