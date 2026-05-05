Удары по Туапсе: Генштаб подсчитал убытки россиян

В апреле Силы обороны комплексно поразили нефтеперерабатывающие мощности окупантов.

Удары Сил обороны Украины по портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) за месяц привели к убыткам на сумму более $300 млн.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. "Подсчитано, что комплексное поражение подразделениями Сил обороны Украины в апреле и 1 мая привело к нанесению ущерба портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому НПЗ на сумму более $300 млн", – говорится в сообщении.

Поражение Туапсе

Как сообщал УНИАН, морской нефтетерминал и Туапсинский НПЗ являются важными производственными комплексами и логистическими узлами, обеспечивающими связь между добычей, переработкой и экспортом российской нефти. Туапсинский НПЗ – единственный нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 1 мая подразделениями Сил обороны Украины в очередной раз было нанесено поражение инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Ночью 28 апреля Силы обороны Украины в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Дым от пожара растянулся почти на 380 километров.

Также 20 апреля дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Кроме того, в ночь на 16 апреля дроны атаковали Краснодарский край в России и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

