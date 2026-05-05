Известный певец резко отреагировал на заявление Приходько о 'киевском русском языке'

Недавно певица спровоцировала новый языковой скандал.

Украинский певец Игорь Целип резко отреагировал на скандальное заявление своей коллеги Анастасии Приходько о "киевском русском языке".

"Честно, когда я это услышал – у меня просто ступор был. Я не понимаю, как в 2026 году, после всего, что происходит с Украиной, можно вообще употреблять такие формулировки. "Киевский русский язык"? Фу… противно слышать такое", – заявил Целип в комментарии УНИАН.

По мнению певца, подобные высказывания от публичных людей оказывают серьезное влияние на общество, особенно на молодежь, которая формирует свою идентичность.

"Мы же не просто артисты – мы люди, которых слушают, на которых равняются. И когда ты позволяешь себе такие вещи, ты фактически размываешь границы. А сейчас не то время, чтобы их размывать. Наоборот – нужно четко понимать, кто мы и за что боремся", – подчеркнул он.

Целип также добавил, что язык сегодня является не только средством коммуникации, но и вопросом принципа и уважения к стране.

"Для меня язык – это позиция. Внутренний выбор. И когда я слышу что-то подобное, мне становится не просто неприятно – мне становится больно. Потому что это звучит как обесценивание всего, через что проходит наша страна, - отметил артист. - Я никого не заставляю, но давайте хотя бы не называть вещи так, что это вызывает отвращение. Потому что это реально триггерит. Особенно сейчас".

Напомним, на днях Анастасия Приходько заявила, что говорит на "киевском русском языке", после чего отменили один из ее концертов.

