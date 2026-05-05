Трамп оставил Германию без ракетного 'щита' от РФ, – Politico

Берлин рассматривает возможность модернизации своих ракет.

Оборона Германии оказалась под угрозой из-за решения президента США вывести часть войск. План размещения американских ракет дальнего действия, которые должны были стать "щитом" против Москвы, фактически отменен, сообщает Politico.

Речь идет о том, что Трамп вывел тысячи американских военных из Германии, под сокращение попали именно те спецподразделения, которые должны были развернуть крылатые ракеты Tomahawk. Эти системы считались ключевым инструментом сдерживания Кремля.

"Решение администрации США не размещать крылатые ракеты в Германии является опасным", – сказал Метин Хакверди, высокопоставленный депутат немецкого парламента.

По его мнению, "это создает пробел в сдерживании НАТО против России".

Ситуация критическая, поскольку европейские страны пока не располагают оружием, способным наносить удары на такую дальность. По имеющимся данным, "Томагавки" позволили бы силам НАТО наносить удары на расстояние до 1600 километров, что является прямым ответом на российские "Искандеры" в Калининграде.

Канцлер Фридрих Мерц также признал сложность ситуации. На выходных он отметил:

"Как я вижу на данный момент, объективно почти нет возможности со стороны США предоставить такие системы вооружения".

Сейчас, как сообщают СМИ, Берлин рассматривает три варианта спасения: модернизацию собственных ракет Taurus до версии Neo, закупку американских систем или создание новой общеевропейской ракеты. Однако как отмечают эксперты, ни один из этих вариантов не сработает быстро.

"Neo, вероятно, увеличит дальность примерно до 1000 километров, но будет доступен только после 2030 года", – пояснил научный сотрудник Ослоского ядерного проекта Фабиан Гоффман.

По мнению специалистов, такая неподготовленность делает Европу уязвимой для шантажа со стороны Москвы.

"Настоящая угроза европейской безопасности – это не враждебная Америка, а собственная невнимательность и некомпетентность Европы", – подчеркнул Гоффман в соцсетях.

Пентагон меняет дислокацию

Ранее УНИАН писал, что США уже начали выводить свои войска из немецкого города Вильзек. Представитель Пентагона отметил, что процесс переезда военных и их семей планируется завершить в течение 6–12 месяцев. Хотя базу не закроют полностью, численность личного состава на ней сократится до 5–8 тысяч человек.

Для местных властей это решение стало настоящим шоком. Мэр города откровенно заявил, что "такой шаг станет серьезным ударом по городу с населением 6,5 тысяч человек". По его словам, американские деньги являются фундаментом экономики этого уголка Баварии.

Ранее в Польше не исключили, что США могут перебросить часть войск, выводимых из Германии, на польскую территорию, хотя окончательного решения Пентагона пока нет.

Польские власти подтвердили переговоры с Вашингтоном об увеличении американского военного присутствия в стране.

