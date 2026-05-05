В Стрые выявили загадочный подземный туннель: что там увидели исследователи (фото)

Туннель, вероятно, связан с рекой Млиновка, которая протекала там более века назад.

В городе Стрый Львовской области во время ремонта улицы коммунальщики нашли вход в туннель времен Австро-Венгрии, по дну которого течет чистая вода. Об этом сообщает Стрыйский горсовет.

"Неизвестное Стрыйское подземелье. Во время ремонта дороги на улице Независимости (историческая часть города, - УНИАН) коммунальщики случайно наткнулись на вход в туннель времен Австро-Венгрии, по дну которого текла чистая вода. Как утверждают краеведы, здесь более ста лет назад протекала река Млиновка, через которую были даже небольшие мосты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель городского головы Михаил Журавчак заинтересовался находкой и пригласил в Стрый двух дигеров Андрея Рыштуна и Влада Vergaz, которые известны наиболее основательными исследованиями львовских подземелий.

По данным исследователей, согласно карте 1861 года, на месте современной улицы Независимости ранее протекала река Млиновка, на которой была расположена мельница. Позже туннель продлили до окраины тогдашнего города – сейчас это район возле ТЦ "Сильпо".

Дигерам удалось пройти по нему около 300 метров. По их информации, туннель построен из красного кирпича, бетона и каменных глыб, а по его дну местами протекает чистая родниковая вода. Глубина залегания туннеля – около метра под дорогой. Он имеет приблизительные размеры 2 метра на метр. За десятки лет вода намыла там большое количество песка. Высота свода подземелья вдоль пройденного маршрута различалась. В одном месте дигеры могли передвигаться во весь рост, а в другом – чуть ли не на коленях.

Кроме того, на дне части реки, вблизи Костела Рождества Пресвятой Богородицы, обнаружили много грязи и мусора, поскольку туда сливается бытовая канализация из окружающих домов.

Дальнейшие исследования диггеры планируют продолжить после очистки туннеля.

В Южной Америке нашли гигантские туннели

В южной Бразилии и северной Аргентине ученые обнаружили огромные туннели, которые простираются на расстояние до 548 метров и достаточно широки. Причина их появления пока остается загадкой.

Как отмечают исследователи, они не похожи на типичные пещеры, образованные в результате геологических процессов. Также исключается причастность человека к их появлению.

За последнее десятилетие специалисты нанесли на карту более 1,5 тысячи таких туннелей. Они склоняются к версии, что их могли вырыть гигантские животные ледникового периода.

