Парад в Москве: Мусиенко назвал условие, при котором россияне будут маршировать

Проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая будет безопасным только в случае соблюдения Россией требования Украины о предварительном перемирии в течение 6 и 7 мая.

Такое мнение высказал в комментарии АрмияInform военный Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. Он напомнил, что президент Владимир Зеленский объявил о режиме тишины с 6 мая. "В случае нарушения условий перемирия, начиная с указанного момента, Украина будет действовать зеркально", – считает Мусиенко.

По его словам, действия со стороны Украины и заявление Зеленского являются логичными, поскольку сейчас происходит установление четкой хронологии последовательности действий с нашей стороны. "Украина говорит о том, когда именно готова к прекращению огня, и призывает Россию продемонстрировать готовность или неготовность к реальному прекращению огня на объявленных условиях", – отметил Мусиенко.

Он подчеркнул, что если Россия готова к настоящему перемирию, то не нужно ждать 8 и 9 мая исключительно для того, чтобы россияне смогли формально провести парад, провести разведку наших объектов и затем нанести удары, накопив вооружение.

Отмечает, что российская сторона должна продемонстрировать искренность намерений и согласиться на прекращение огня сейчас:

"В случае же, если Россия на это не согласится, Украина оставляет за собой право наносить удары по российским военным объектам, что сейчас очень успешно удается Силам обороны".

Речь идет о том, что, если РФ не обеспечит прекращение огня начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, Украина оставляет за собой право не соблюдать перемирие с 8 мая. То есть парад в Москве не пройдет безопасно без выполнения Россией требований Украины.

Парад в Москве 9 мая

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны РФ отметили, что парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники из-за "текущей ситуации".

Ведомство отметило, что в параде примут участие военные российской армии и самолеты пилотажных групп Су-25. В частности, пилоты штурмовиков раскрасят небо в цвета флага России.

При этом в Минобороны РФ заявили, что колонн военной техники на параде не будет. Также из-за "оперативной обстановки" не будут участвовать в параде курсанты военных училищ.

Россия в одностороннем порядке объявила о введении перемирия на 8-9 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Глава государства отметил, что украинская сторона во время действия режима тишины будет действовать зеркально.

