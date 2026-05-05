Сколько 'Искандеров', 'Калибров' и других ракет имеет РФ на вооружении: в ГУР назвали объемы

У России в арсенале имеется достаточно большое количество ракет.

Российское Минобороны заявляло об атаке на центр Киева, если Украина нанесет удар с помощью дронов по Москве 9 мая. На фоне этого в ГУР рассказали для NV, какими запасами ракет сейчас располагает страна-агрессор.

В украинской разведке рассказали, что Москва пытается значительно увеличить производственные мощности предприятий своего военно-промышленного комплекса и темпы производства новых ракет.

"Это позволяет своевременно пополнять запасы ракетного вооружения и поддерживать их на должном уровне", - отметили в ГУР.

По информации разведчиков, по состоянию на середину апреля 2026 года у РФ было:

баллистических ракет "Искандер-М" - до 200 единиц;

крылатых ракет "Искандер-К" - до 110 единиц;

гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" - до 100 единиц;

крылатых ракет "Калибр" - до 460 единиц;

крылатых ракет "Оникс" - до 690 единиц;

крылатых ракет X-101 для самолетов Ту-160, Ту-95 - до 120 единиц;

крылатых ракет X-22/32 (для Ту-22) - до 350 единиц;

гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" - до 230 единиц;

баллистических северокорейских ракет KN-23 - до 50 единиц;

ударных ракет РМ-48У для ЗРС типа С-300ПМ/С-400 - до 450 единиц;

управляемых ракет Х-69 для самолетов Су-30 МК, Су-34, Су-57 - до 25 единиц;

управляемых авиационных ракет типа Х-29/31/35/58/59 - до 2,6 тыс. единиц;

баллистических ракет средней дальности "Орешник" - до 10 единиц.

В то же время по состоянию на 1 декабря 2025 года Россия имела примерно такие же запасы:

более 200 "Искандер-М",

более 100 "Искандер-К",

около 150 X-101,

более 400 "Калибров".

В то же время количество "Кинжалов" было меньше - около 50 единиц.

Также россияне продолжают производить новые ракеты. По информации ГУР, в течение месяца промышленность страны может изготовить:

"Искандер-М" - до 60 единиц;

"Искандер-К" - до 10 единиц;

"Кинжал" - до 10 единиц;

"Калибр" - до 25 единиц;

X-101 - до 70 единиц;

X-32 - до 8 единиц;

"Оникс" - до 5 единиц;

"Циркон" - до 3 единиц;

управляемых авиационных Х-35 - около 20 единиц;

управляемых авиационных Х-69 - до 5 единиц;

ударных РМ-48У - до 40 единиц;

Х-29/31/35/58/59 - до 50 единиц.

"Однако в декабре прошлого года, в ответ на вопрос NV об объемах производства российских ракет, ГУР сообщил несколько более высокие цифры. Тогда, по оценкам военной разведки, "Искандер-К" в РФ производили около 20 единиц в месяц, "Оникс" - около 20, "Циркон" - более 10, РМ-48У - более 100 единиц. "Только производство X-101 в настоящее время увеличилось с прошлогодних 50 ракет до 70", - добавило издание.

