Собственное понимание Трампом интересов США несет серьезные риски для европейцев, – посол

Олег Шамшур прокомментировал резкие действия США по сокращению военного присутствия в Европе.

Сокращение присутствия американских войск в Европе было предсказуемым, но происходит быстро и резко, сказал в интервью OBOZ.UA чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

"Заявления о том, что это может не ограничиться пятью тысячами, свидетельствуют о том, что это типичный Трамп. Это эмоции, недовольство, некоторое позерство. Кто-то, как говорится, наступил на любимую мозоль – и он резко отреагировал, ускорил процесс. То, что это происходит в русле общей эволюции отношения и к НАТО, и к Европе – никакого сюрприза здесь нет", – отметил посол.

Он выразил удивление тем, что некоторые европейцы оказались не готовы к такому развитию событий, как следует из их заявлений. Он напомнил, что уже несколько месяцев отношение Трампа к европейцам и НАТО становится "все более жестким" и он не скрывает, что "будет действовать именно так": "Трамп и его окружение анонсировали развитие событий в этом направлении. Это было зафиксировано и в стратегиях, и в оборонных документах – не в деталях, но в целом. Главное, что Европа в этой логике для Трампа отходит на второй план. Она менее важна, чем Западное полушарие и Индо-Тихоокеанский регион".

Как считает дипломат, подобные действия Трампа соответствуют общей переориентации приоритетов американской внешней политики.

"Трамп исходит из собственного понимания интересов США – и это создает серьезные риски для европейцев. Я не знаю, рассчитывали ли они на изменение его позиции, но сигналы были вполне четкими", – сказал он.

Посол прогнозирует, что даже в случае смены президента американцы уже не изменят подход к НАТО и сотрудничеству с Европой – они "не будут такими, как раньше". Он посоветовал европейцам выполнять принятые решения, чтобы "было меньше "сюрпризов". Эксперт считает, что европейцам все же придется ускориться и преодолеть внутренние барьеры. Он также советует Европе выбрать варианты действий, которые "позволят двигаться быстрее, учитывая возможную агрессивную реакцию Кремля".

Вывод войск США из Европы – что известно

Напомним, что СШАофициально начали масштабный вывод сил с немецкого полигона, возвращая около 5 тысяч военнослужащих. Преимущественно это солдаты из бригады "Страйкер", дислоцированной в немецком городе Вильзек.

Всего в Европе размещено 85 тысяч американских военных, 36 тысяч из них – в Германии. Ожидается, что вслед за немецким контингентом сокращение также может коснуться войск США в Испании и Италии.

Добавим, что, по оценкам, из-за отмены плана разместить в Германии американские ракеты Tomahawk, которые позволили бы силам НАТО наносить удары на расстояние до 1600 километров, защита страны оказалась под угрозой. Европейские страны пока не располагают оружием, способным наносить удары на такую дальность. Оно находится в процессе разработки, однако на это потребуется еще несколько лет.

