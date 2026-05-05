Испанскую деревню назвали одним из самых красивых мест в мире: в чем ее прелесть

Испания является родиной многих из самых любимых туристами мест отдыха, от Бенидорма до Майорки и Канарских островов, - однако из-за огромного количества людей многие ищут более спокойные альтернативы. Об этом пишет Daily Express.

Фрихильяна - это потрясающая деревня, расположенная на юге Испании, которая вполне может стать новым фаворитом среди отдыхающих.

Расположенная в Малаге, у подножия горного хребта Сьерра-Альмихара, недалеко от знаменитого побережья Коста-дель-Соль, она была названа журналом Travel and Leisure одним из "самых красивых мест мира". Деревня наиболее известна своими очаровательными белоснежными домами, украшенными яркими цветами, создающими прекрасный фон для фотографий в Instagram. Между тем, извилистые улочки и узкие переулки открывают захватывающие виды на Средиземное море.

Отмечается, что захватывающая природа делает Фрихильяну идеальным местом для тех, кто любит исследовать мир, предлагая множество развлечений для туристов, ищущих приключений.

Посетители могут открыть для себя живописные тропы, петляющие по сосновым лесам, скалистым горам и очаровательным долинам.

Деревня также находится в непосредственной близости от нескольких потрясающих пляжей на побережье Коста-дель-Соль, включая пляж Бурриана недалеко от Нервы, который может похвастаться широкой полосой золотистого песка. В статье сказано:

"Независимо от того, хотите ли вы понежиться на солнце, искупаться в кристально чистой воде или попробовать свои силы в водных видах спорта, таких как сноркелинг, каякинг или сапсерфинг, здесь найдется занятие для каждого".

Еще один замечательный вариант - пляж Мари, считающийся одним из самых красивых пляжей в Испании, расположен среди высоких скал и, по словам посетителей, может похвастаться поразительно яркой бирюзовой водой.

Расположенная неподалеку Нерха славится своими потрясающими пляжами, включая знаменитый "Балкон Европы", набережную, с которой открываются захватывающие виды на Средиземное море.

Отдых для любителей истории

Интересно, что любители истории также найдут в Фрихильяне много интересного. Этот удивительно хорошо сохранившийся исторический квартал был объявлен испанским правительством объектом культурного наследия.

Посетители могут прогуляться по извилистым лабиринтам улочек, осмотреть средневековую крепость и полюбоваться традиционной андалузской архитектурой.

На пляже можно найти пляжные бары, известные как чирингитос, где можно насладиться освежающими напитками и закусками, любуясь видом на Средиземное море.

В самой Нерхе множество баров, пабов и клубов, которые работают до поздней ночи. Если вы удачно спланируете свой визит, в деревне может проходить какой-нибудь яркий культурный фестиваль или местное мероприятие. Это могут быть выступления музыкантов и концерты на открытом воздухе, художественные выставки и традиционные праздники.

В деревне и ее окрестностях есть множество ресторанов и тапас-баров, где подают коктейли, вино и закуски. Ближайший к деревне аэропорт - Малага, где можно приобрести билеты на самолет туда и обратно. Оттуда до деревни примерно час езды на такси, автомобиле или автобусе. Варианты размещения также разнообразны и доступны по цене.

