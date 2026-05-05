Подать заявление на получение жилищной субсидии можно лично, по почте или онлайн.

В мае органы Пенсионного фонда Украины будут определять право украинцев на получение жилищной субсидии на период до 30 апреля 2027 года.

Как подчеркнули в ПФУ, домохозяйствам, которые будут иметь право на выплату, размер субсидии на следующий период 2026-2027 годов будет рассчитан автоматически.

В то же время есть случаи, когда нужно переоформлять субсидию по заявлению. Так, обращаться с заявлением нужно, если:

заявитель арендует жилье, за которое оплачивает жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих лиц меньше количества зарегистрированных;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае смены места проживания);

домохозяйство нуждается в субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как подать документы и где можно посмотреть, есть ли субсидия

Обратиться за назначением жилищной субсидии можно одним из нескольких доступных способов:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

по почте на адрес территориального органа Фонда;

онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение.

Кроме того, документы на назначение субсидий можно подавать через центры предоставления административных услуг и через портал "Дия".

В фонде напомнили, что жилищная субсидия рассчитывается на неотопительный сезон - с 1 мая по 30 сентября и на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля. Также важно помнить, что начисление субсидии пенсионерам и другим категориям зависит от соответствия критериям доходов и состава домохозяйства.

Льготы для населения в Украине

В Украине в 2026 году изменился размер совокупного дохода семьи, дающий право на льготу. Право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляется с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, и в 2026 году размер дохода, дающий право на налоговую социальную льготу, составляет 4 660 грн.

