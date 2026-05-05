Трамп вновь обрушился с критикой на Папу Римского: говорит об 'опасности для католиков'

Трамп раскритиковал религиозного лидера во время интервью, в котором обсуждал дело заключённого гонконгского бизнесмена Джимми Лая.

Президент США Дональд Трамп продолжает публично критиковать Папу Льва XIV. На этот раз он обвинил понтифика в том, что тот "подвергает опасности многих католиков".

Как пишет The Independent, Трамп раскритиковал религиозного лидера во время интервью, в котором обсуждал заключенного гонконгского бизнесмена Джимми Лая, чье дело он планирует обсудить с президентом Китая Си Цзиньпином в этом месяце.

Когда ведущий "Шоу Хью Хьюитта" предложил Папе Римскому также затронуть вопрос о задержании Лая, Трамп быстро перешел к нападкам на лидера католической церкви.

Видео дня

"Ну, Папа Римский предпочел бы говорить о том, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Я не думаю, что это очень хорошо. Я думаю, что он подвергает опасности многих католиков и многих людей, но, видимо, это зависит от Папы Римского. Он считает, что для Ирана вполне нормально иметь ядерное оружие", – сказал Трамп.

Критика Папы Римского со стороны Трампа

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV за его видение войны в Иране и заявил, что не хочет видеть такого человека во главе Католической церкви.

По словам американского лидера, Папа "слабо реагирует на преступность и ужасно справляется с внешней политикой". Зато президент публично выразил симпатию к брату понтифика, Луи Прево, аргументируя это тем, что он поддерживает политическое движение MAGA.

Также Трамп четко обозначил претензии к религиозному лидеру. Президента возмутило отсутствие жесткой реакции на иранскую ядерную программу и критика действий США в Венесуэле.

Вас также могут заинтересовать новости: