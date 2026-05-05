Комбату Герсаку избрали меру пресечения

5 мая 2026 года в Печерском районном суде города Киева состоялось заседание по вопросу об избрании меры пресечения по делу об обвинении в незаконном обогащении командира 423-го отдельного батальона беспилотных систем Виталия Герсака.

Следователи ГБР обвиняют В. Герсака в том, что в 2020-2021 годах, находясь в должности начальника УСБУ в Николаевской области, им было неправомерно приобретено имущество, стоимость которого превышает официальные доходы на 22 млн грн.

Сам В. Герсак категорически отвергает выдвинутые против него обвинения и считает дело заказным.

"Для меня, как для человека с 20-летним стажем оперативной работы, все это дело выглядит ничтожным. Оно основано на сомнительных, с профессиональной точки зрения, "заготовках" времен Баканова-Наумова, которые в свое время так и не смогли мне ничего инкриминировать", - заявляет В. Герсак.

По словам комбата, он ни одного дня не владел тем имуществом, о котором говорит сторона обвинения, а его родственники всю жизнь зарабатывали немалые деньги и имели возможность приобрести любые активы.

После увольнения со службы В. Герсак сам занимался предпринимательской деятельностью за рубежом и зарабатывал достаточно средств, чтобы быть обеспеченным человеком.

"У меня нет никакого желания втягиваться в эти игры. Пусть этим занимаются мои адвокаты, а мое дело - защищать Украину", - заявляет комбат В. Герсак.

Присутствующие на судебном заседании активисты и ветераны также обращают внимание на ряд противоречий в этом деле.

"Почему события шестилетней давности только сейчас заинтересовали следователей? Неужели это дело настолько принципиально, что нужно обезглавить один из ключевых батальонов на критически важном Запорожском направлении? Такое впечатление, что фронт намеренно разрушается руками агентов ФСБ в украинской власти", - заявляет человек с инвалидностью вследствие войны, ветеран-защитник, легендарный разведчик с позывным Еврей.

Во время судебного заседания стало известно, что в суд с ходатайством о взятии на поруки командира 423 ОБ БПС подполковника В. Герсака обратились командующий ОК "Юг" генерал-майор ВСУ М. Сидоренко и командующий 20-м армейским корпусом полковник С. Заиц.

Согласно решению суда, в удовлетворении ходатайства ГБР и ОРП о содержании В. Герсака под стражей отказано. Вместо этого применена мера пресечения в виде залога в размере 10 млн грн, который необходимо внести в течение пяти дней.

Как сообщалось ранее, в начале 2022 года подполковник В. Герсак добровольно мобилизовался в ряды ВСУ и на момент вручения подозрения занимал должность командира 423 ОБ БПС, выполняющего боевые задачи на Запорожском направлении. В конце 2025 года В. Герсак был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени "За личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное выполнение воинского долга".

1 мая 2026 года сотрудники ГБР предъявили В. Герсаку обвинение в незаконном обогащении в 2020-2021 гг., когда тот возглавлял УСБУ в Николаевской области. По словам следователей, в указанный период на ближайших родственников В. Герсака было оформлено имущество, стоимость которого превышает размеры его официальных доходов на сумму 22 млн грн.

