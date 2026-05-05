Одним из внештатных советников главы Офиса президента Кирилла Буданова стал экс-нардеп и чиновник Сергей Тигипко. Об этом стало известно из запроса движения "Чесно" к руководителю Департамента по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации Офиса президента.

"Как и на каких основаниях человек с таким политическим бэкграундом оказался среди советников главы Офиса президента Буданова – ответа в публичном пространстве нет", – отмечает "Чесно".

Напомним, Тигипко ранее возглавлял партию "Сильная Украина" и был вице-премьер-министром во времена президентства Януковича. В частности, 16 января 2014 года он поддержал законы, которые стали одним из символов попытки Януковича подавить протесты в Украине.

Кроме него, по данным "Чесно", в состав внештатных советников Буданова также входят:

Андрей Юсов – представитель ГУР МО Украины;

Роман Девятов – помощник бывших депутатов (Владимира Куренного от БЮТ и Эдуарда Гурвица от УДАРа).

Сообщается, что на должностях внештатных советников также остаются Михаил Подоляк, Сергей Лещенко, Игорь Веремий и Виктория Страхова. Движение "Чесно" отметило, что на официальном сайте президента Украины нет информации о внештатных советниках и направлениях их работы.

Назначение Буданова

Напомним, Кирилл Буданов возглавил Офис Президента 2 января 2026 года. Во время назначения Владимир Зеленский заявлял, что главными задачами нового главы ОП станут вопросы безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также дипломатического трека в переговорах.

