Витвицкая сделала откровенное признание о беременности в 45 и умилила фото

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая недавно объявила о своей беременности, умилила новыми снимками и сделала откровенное признание.
"Хочется проживать на полную каждое мгновение каждого дня. Особенно в такой фантастический период моей жизни", - подписала она серию фото в Instagram, на которых уже заметен округлый животик.
Напомним, на днях Соломия Витвицкая объявила, что впервые станет мамой. Она опубликовала трогательное видео с женихом-воином Алексеем Ситайло и УЗИ-снимками.
"В ожидании нашего чуда", - подписала Витвицкая ролик.
При этом ведущая не раскрыла ни месяц беременности, ни пол будущего ребенка.
Как писал УНИАН, в 2024 году стало известно, что Соломия Витвицкая состоит в отношениях с военнослужащим Алексеем Ситайло. В 2025 году пара обручилась во время поездки в Карпаты.
Витвицкая ранее отмечала, что они стараются поддерживать отношения на расстоянии, а при первой возможности она приезжает к возлюбленному, который несет службу.