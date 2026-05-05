Хватит ли Украине собственных рук: ученый оценил дефицит кадров без мигрантов

До полномасштабного вторжения численность населения Украины составляла почти 41 млн человек.

В Украине фиксируется высокий уровень старения населения. Это заметно даже по сравнению с европейскими странами. Из-за этого нагрузка на работающее население существенно возрастает.

Об этом во время конференции заявил Алексей Позняк, заведующий отделом миграции Института демографии и исследования качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины.

"В Украине наблюдается достаточно высокий уровень старения населения даже по европейским меркам. То есть соотношение между теми возрастными контингентами, которые являются преимущественно производителями материальных благ и услуг, и теми контингентами, которые по своим возрастным характеристикам преимущественно являются бенефициарами системы социального и пенсионного обеспечения, ухудшается. То есть нагрузка на работающих и налогоплательщиков растет", – сказал Позняк.

Видео дня

Он подчеркнул, что еще задолго до войны ученые предупреждали, что Украина неизбежно столкнется с дефицитом рабочей силы и потребностью в иммиграции. При этом война усугубила кризис из-за массового отъезда людей трудоспособного возраста, прежде всего женщин, а также детей. Это создает долгосрочные риски для демографии.

"Конечно, есть определенные внутренние резервы, ресурсы, которые могут рассматриваться как альтернатива иммиграции. Это повышение эффективности, производительности труда, а также привлечение в экономику части тех людей, которые сейчас являются экономически пассивными. Однако по своим возможным масштабам эти источники решения проблемы не являются достаточными. Если мы максимально эффективно их используем, то можно будет говорить об уменьшении необходимых масштабов привлечения иммигрантов, но не о возможности отказа от иммиграции в целом", – отметил ученый.

Сколько сейчас украинцев

Директор ГП "Укрпромзовнешекспертиза", председатель комитета по вопросам промышленной модернизации ТПП Украины Владимир Власюк сообщил, что до полномасштабного вторжения численность украинцев составляла 40 млн 997 тыс.

"По состоянию на начало этого года это 39 миллионов 521 тысяча. Это естественная убыль и, конечно, часть потерь связана с войной. И здесь очень важна картина, сколько на подконтрольной территории украинцев. Эта цифра говорит об Украине, но за исключением Крыма", – отметил Власюк.

По его словам, если на начало войны на подконтрольной территории Украины было 36 млн 198 тыс., то сейчас это лишь 29 млн 484 тыс.

Он уточнил, что из этих 29,5 млн около 3 млн проживают на оккупированных территориях в Луганской, Донецкой областях, а также в частях Запорожской и Херсонской областей. Еще около 7 млн являются трудовыми мигрантами и беженцами. Среди них 1,2 млн уехали в Россию, а около 5,7 млн – в страны Запада.

Отдельно сокращается и численность трудоспособного населения в возрасте 16-64 лет в Украине. Если на начало войны эта группа населения составляла 24,4 млн человек, то сейчас она оценивается примерно в 18,8 млн человек.

Дефицит рабочей силы в Украине – последние новости

Как писал УНИАН, глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник сообщал, что в 2021 году для иностранцев в целом было выдано или продлено действие 22 тыс. разрешений на трудоустройство в Украине.

При этом уже в 2025 году было выдано или продлено действие лишь 9,5 тыс. разрешений на трудоустройство в Украине. Таким образом, количество выданных разрешений или продленных сроков действия сократилось в 2,2 раза.

Ранее директор Института демографии и исследований качества жизни им. М. Птухи Элла Либанова рассказывала, что демографические потери Украины из-за войны составляют 10 млн человек. В то же время за рубежом проживает около 5 млн украинских беженцев.

Вас также могут заинтересовать новости: