Не раз в день и не раз в неделю: вот как часто нужно чистить пульт от телевизора

Главный сигнал – состояние устройства: если кнопки начинают залипать или поверхность кажется липкой, значит, чистку откладывать уже нельзя.

Пульт от телевизора – один из самых часто используемых гаджетов в доме, особенно в эпоху стриминговых сервисов вроде Netflix и Hulu. Однако именно этот аксессуар нередко становится рассадником бактерий, жира и грязи, ведь им пользуются все члены семьи.

Поддерживать пульт в чистоте не так уж сложно, но вокруг частоты чистки до сих пор много споров. Одни советуют делать это раз в неделю, другие – чуть ли не ежедневно. Тем не менее, оптимальный подход – не реже одного раза в месяц, пишет BGR.

Пульт ежедневно контактирует с руками, едой и различными поверхностями, поэтому на нем быстро накапливаются загрязнения, включая крошки, пыль и бактерии. Это не только вопрос гигиены, но и долговечности устройства – грязь может забиваться между кнопками и ухудшать их работу.

Для эффективной дезинфекции подойдут средства от таких брендов, как Clorox, Lysol и Purell. Также можно использовать изопропиловый спирт или раствор отбеливателя (примерно четыре чайные ложки на литр воды). Перед началом желательно открыть окна или включить вытяжку, чтобы снизить концентрацию запахов.

Как правильно почистить пульт от телевизора

Перед началом чистки обязательно нужно вынуть батарейки – это защитит пульт от попадания влаги и возможной поломки. Затем устройство следует перевернуть кнопками вниз и слегка постучать, чтобы удалить мусор между кнопками.

При необходимости можно воспользоваться сжатым воздухом или зубочисткой.

Эксперты предупреждают: наносить чистящие средства напрямую на пульт ни в коем случае нельзя – их следует сначала нанести на мягкую безворсовую ткань и аккуратно протереть поверхность. После этого устройство нужно вытереть насухо и только затем вернуть батарейки на место.

Весь процесс занимает около 10 минут, но позволяет значительно снизить количество микробов и продлить срок службы техники. Эксперты также советуют совмещать чистку пульта с обработкой игровых контроллеров, которые загрязняются не меньше.

Если же устройство уже сильно повреждено или загрязнено до состояния, при котором его невозможно очистить, проще заменить его на новый или универсальный пульт.

