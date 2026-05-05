Буданов сделал заявление о введенном Украиной перемирии

Перемирие, введенное Украиной, свидетельствует о подлинном стремлении к миру с нашей стороны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в своем Telegram-канале.
По его словам, это перемирие было введено не в привязке к каким-то датам ради насаждения идеологических догм, а ради сохранения человеческих жизней и восстановления безопасности.
"Если прекращение огня, объявленное президентом, будет взаимным, мы продлим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира", – отметил Буданов.
Он подчеркнул, что президент Украины этим шагом доказал свою приверженность миру.
"Следующий шаг – за РФ. Готова ли Москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий", – резюмировал глава ОП.
Введение перемирия Украиной
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал призыв российского диктатора Владимира Путина к перемирию 9 мая, в День Победы. Украинский лидер назвал его циничным и предложил немедленное бессрочное прекращение огня.
Известно, что Минобороны РФ объявило об одностороннем прекращении огня в пятницу и субботу в связи с годовщиной победы над нацистской Германией.
Позже президент Зеленский заявил, что в ночь с 5 на 6 мая Украина вводит режим тишины. Украинская сторона будет действовать зеркально.