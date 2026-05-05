США испытали морской дрон с системой ПВО, проверенной в Украине

Система противовоздушной обороны BRAWLR, которая ранее прошла боевое тестирование в Украине, рассматривается ВС США для установки на морские беспилотные платформы с целью перехвата ударных дронов типа "Шахед". Об этом сообщает Defense Express.

Согласно публикации, на учениях Fleet Experimentation (FLEX), проходивших с 24 по 30 апреля под эгидой Южного командования ВМС США и 4-го флота США, был продемонстрирован морской беспилотник CUSV (Common Unmanned Surface Vehicle) компании Textron Systems с установленной системой BRAWLR разработки Sierra Nevada Corporation.

В рамках учений отрабатывалась интеграция беспилотных систем и технологий искусственного интеллекта с участием как пилотируемых, так и автономных платформ, включая корабль прибрежной зоны USS Wichita (LCS 13).

В материале отмечается, что ранее компания-разработчик сообщала о развертывании комплекса BRAWLR в одной из стран, где он за определённый период уничтожил более 400 беспилотников. Речь может идти о применении системы в Украине.

Согласно публикации, система BRAWLR предусматривает использование различных типов ракет, включая APKWS, AIM-120 и Р-27. В варианте, представленном на морском дроне, комплекс был оснащён пусковой установкой Multiple Launch Hydra System (MLHS) на 23 ракеты APKWS II и двумя ракетами AIM-9.

Также отмечается о возможности установки двух пусковых MLHS, что позволяет увеличить боекомплект до 46 ракет. В таком варианте морской дрон может применяться для перехвата значительного количества воздушных целей за одну миссию.

По данным производителя, подготовка операторов комплекса занимает около недели, а развёртывание системы – до 10 минут.

Проблемы ПВО США

Отметим, дешевые иранские "Шахеды" фактически парализовали современные системы американской ПВО. Армия США оказалась не готова к "экономике войны", где на ликвидацию одного дрона за $20 тысяч приходится тратить ракету за $4 миллиона.

Ранее 60-летний иранский истребитель Northrop F-5 смог парализовать современную систему противовоздушной обороны США и нанести удар по одной из крупнейших американских баз в Кувейте - Camp Buehring.

