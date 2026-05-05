Украина использовала войну США с Ираном в своих интересах: Forbes раскрыл детали

А России не помогли даже доходы, которые она негаданно получила из-за блокировки Ормузкого пролива.

Война США с Ираном должна была бы дать России большее преимущество перед Украиной, поскольку энергетический кризис, вызванный блокировкой Ормузского пролива, помог Москве заработать дополнительные $10 млрд в месяц.

Но, как пишет Forbes, Украина оказалась более эффективной в использовании ситуации в своих стратегических интересах.

Неудачи и уязвимости России

Издание отметило, что действия РФ в войне против Украины по-прежнему подрываются значительными оперативными недостатками и экономические достижения не привели к успеху на поле боя.

Видео дня

Журналисты упомянули, что РФ понесла 1,2 млн жертв, включая 325 000 убитых, а это больше, чем потери любой крупной державы в любой войне со времен Второй мировой войны.

Россия пыталась ускорить наступление в 2024 году, но ее войска продвигаются в среднем всего на 15-70 м в день, что медленнее, чем любая крупная наступательная кампания в любой войне прошлого века.

Издание отметило, что для решения проблемы недостатка живой силы, РФ привлекла наемников из других стран, в том числе африканских. "Зависимость Москвы от африканских солдат - еще один признак того, что война в Украине идет неблагополучно", - констатировало издание.

Журналисты также обратили внимание на еще одну попытку россиян компенсировать огромные потери - использовать беспилотники. Отмечается, что Россия научилась делать свои дроны и теперь выпускает их по 4-5 тыс. единиц в месяц.

Что выявила война в Иране

Но хотя беспилотники помогли сократить потери войск, война с Ираном выявила новые уязвимости России, которые Украина все чаще использует. В частности, война с Ираном показала, что атаки на энергетическую инфраструктуру наносят огромный ущерб не только целям в странах Персидского залива, но и самой России.

Украинские дальнобойные дроны наносили удары по российской нефтеэкспортной инфраструктуре даже на побережье Балтийского моря. А вчера украинские беспилотники поразили российскую энергетическую инфраструктуру, включая ее теневой флот нефтяных танкеров. Эти удары сократили пропускную способность России по транспортировке нефти на 40%.

К чему адаптировалась Украина

Украина также адаптировалась к жесткой конкуренции за передовые системы противоракетной обороны. Так, страны Персидского залива отбивались от иранских ракет и "Шахедов" зенитными ракетными комплексами Patriot, которые являются основой и украинской обороны от российских баллистических ракет.

"Но Украина превратила эту дилемму в возможность", - отметило издание.

В частности Украина договорилась со странами Персидского залива о поставках беспилотников-перехватчиков стоимостью 1000 долларов каждый в обмен на ракеты Patriot, стоимость которых составляет $3,7 млн за штуку.

"Поскольку украинские производители беспилотников работают лишь на 60% мощности и имеют запасы для производства 7 млн дронов в этом году, Киев смог воспользоваться преимуществами нового рынка для своих технологий. Помимо продаж странам Ближнего Востока, страны Европы и Кавказа также стремятся приобрести украинские технологии беспилотников", - написало издание.

Украинский инновационный потенциал

Одним из ключей к успеху Украины является ее инновационный потенциал - или способность изобретать, внедрять и адаптировать новые технологии. Издание отметило, что именно украинская оборонная промышленность продолжает трансформироваться и внедрять инновации.

Журналисты отметили, что Украина представила первый ударный дрон средней дальности "Хмарынка". Он может нести в 7 раз большую полезную нагрузку и имеет вдвое большую дальность полета, чем стандартный беспилотник. "Хмарынка" также недорогая, может истощить российскую ПВО, поражать бронетехнику, склады, авиабазы ​​и, что наиболее важно, нефтеперерабатывающие заводы, глубоко вглубь России, вынуждая Москву защищать гораздо большую территорию.

"Это еще больше сократит экспортные возможности России и добавит новые угрозы", - написало издание.

При этом Украина усовершенствует средства радиоэлектронной борьби на фоне дефицита ракет к комплексам "Пэтриот". Это позволяет перехвачивать российские ракеты путем нарушения их спутниковой навигации.

"В совокупности эти факторы позволяют предположить, что, хотя внешние потрясения, вызванные ирано-американским конфликтом, улучшили краткосрочное ресурсное положение России, они также ускорили развитие потенциала Украины в области инноваций, адаптации и использования возникающих уязвимостей России", - подытожило издание.

Украина и ситуация на Ближнем Востоке

Ранее издане Forbes писало, что предложение Украины странам Персидского залива по дронам имеет реальный вес. Издание отметило, что у Украины есть опыт в борьбе с "Шахедами", которым она может поделиться, но при одном условии.

Примечательно, что месяц назад Украина получила запрос о сотрудничестве в оборонной сфере от еще двух стран Персидского залива, поскольку намерены воспользоваться опытом Украины в ведении боевых действий с применением беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: