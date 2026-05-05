Украина использовала войну США с Ираном в своих интересах: Forbes раскрыл детали

Война США с Ираном должна была бы дать России большее преимущество перед Украиной, поскольку энергетический кризис, вызванный блокировкой Ормузского пролива, помог Москве заработать дополнительные $10 млрд в месяц.
Но, как пишет Forbes, Украина оказалась более эффективной в использовании ситуации в своих стратегических интересах.
Неудачи и уязвимости России
Издание отметило, что действия РФ в войне против Украины по-прежнему подрываются значительными оперативными недостатками и экономические достижения не привели к успеху на поле боя.
Журналисты упомянули, что РФ понесла 1,2 млн жертв, включая 325 000 убитых, а это больше, чем потери любой крупной державы в любой войне со времен Второй мировой войны.
Россия пыталась ускорить наступление в 2024 году, но ее войска продвигаются в среднем всего на 15-70 м в день, что медленнее, чем любая крупная наступательная кампания в любой войне прошлого века.
Издание отметило, что для решения проблемы недостатка живой силы, РФ привлекла наемников из других стран, в том числе африканских. "Зависимость Москвы от африканских солдат - еще один признак того, что война в Украине идет неблагополучно", - констатировало издание.
Журналисты также обратили внимание на еще одну попытку россиян компенсировать огромные потери - использовать беспилотники. Отмечается, что Россия научилась делать свои дроны и теперь выпускает их по 4-5 тыс. единиц в месяц.
Что выявила война в Иране
Но хотя беспилотники помогли сократить потери войск, война с Ираном выявила новые уязвимости России, которые Украина все чаще использует. В частности, война с Ираном показала, что атаки на энергетическую инфраструктуру наносят огромный ущерб не только целям в странах Персидского залива, но и самой России.
Украинские дальнобойные дроны наносили удары по российской нефтеэкспортной инфраструктуре даже на побережье Балтийского моря. А вчера украинские беспилотники поразили российскую энергетическую инфраструктуру, включая ее теневой флот нефтяных танкеров. Эти удары сократили пропускную способность России по транспортировке нефти на 40%.
К чему адаптировалась Украина
Украина также адаптировалась к жесткой конкуренции за передовые системы противоракетной обороны. Так, страны Персидского залива отбивались от иранских ракет и "Шахедов" зенитными ракетными комплексами Patriot, которые являются основой и украинской обороны от российских баллистических ракет.
"Но Украина превратила эту дилемму в возможность", - отметило издание.
В частности Украина договорилась со странами Персидского залива о поставках беспилотников-перехватчиков стоимостью 1000 долларов каждый в обмен на ракеты Patriot, стоимость которых составляет $3,7 млн за штуку.
"Поскольку украинские производители беспилотников работают лишь на 60% мощности и имеют запасы для производства 7 млн дронов в этом году, Киев смог воспользоваться преимуществами нового рынка для своих технологий. Помимо продаж странам Ближнего Востока, страны Европы и Кавказа также стремятся приобрести украинские технологии беспилотников", - написало издание.
Украинский инновационный потенциал
Одним из ключей к успеху Украины является ее инновационный потенциал - или способность изобретать, внедрять и адаптировать новые технологии. Издание отметило, что именно украинская оборонная промышленность продолжает трансформироваться и внедрять инновации.
Журналисты отметили, что Украина представила первый ударный дрон средней дальности "Хмарынка". Он может нести в 7 раз большую полезную нагрузку и имеет вдвое большую дальность полета, чем стандартный беспилотник. "Хмарынка" также недорогая, может истощить российскую ПВО, поражать бронетехнику, склады, авиабазы и, что наиболее важно, нефтеперерабатывающие заводы, глубоко вглубь России, вынуждая Москву защищать гораздо большую территорию.
"Это еще больше сократит экспортные возможности России и добавит новые угрозы", - написало издание.
При этом Украина усовершенствует средства радиоэлектронной борьби на фоне дефицита ракет к комплексам "Пэтриот". Это позволяет перехвачивать российские ракеты путем нарушения их спутниковой навигации.
"В совокупности эти факторы позволяют предположить, что, хотя внешние потрясения, вызванные ирано-американским конфликтом, улучшили краткосрочное ресурсное положение России, они также ускорили развитие потенциала Украины в области инноваций, адаптации и использования возникающих уязвимостей России", - подытожило издание.
Украина и ситуация на Ближнем Востоке
Ранее издане Forbes писало, что предложение Украины странам Персидского залива по дронам имеет реальный вес. Издание отметило, что у Украины есть опыт в борьбе с "Шахедами", которым она может поделиться, но при одном условии.
Примечательно, что месяц назад Украина получила запрос о сотрудничестве в оборонной сфере от еще двух стран Персидского залива, поскольку намерены воспользоваться опытом Украины в ведении боевых действий с применением беспилотников.